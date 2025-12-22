Podcasten Fastighet & Finans spurtar mot årsskiftet

Högt tempo på fastighetsmarknaden gör att det finns gott om transaktioner att gå igenom. SBB och PPI har i vanlig ordning skapat rubriker, samtidigt som det finns dubbel anledning att tala om Leiv Synnes kläder. Detta och mycket mer bjuds det på i podcastens näst sista avsnitt för året.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 76 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, går igenom fastighetssektorn.

Som vanligt har fastighetsmarknaden hållit ett högt tempo i termer av kommunicerade affärer under december månad. Bland godbitarna som omnämns finns en bytesaffär i miljardklassen, ett miljardköp utanför nordens gränser samt ett börsbolag som trots stor rabatt mot substansvärde ångar på med förvärv.

Trots julfrid i finansmarknaden är samtalsämnen inte svåra att hitta. SBB och PPI har som vanligt skapat rubriker. SBB med ett återköpserbjudande av obligationer och PPI med besked om utdelning om 1 norska krona per aktie samt rekryteringen av en nyckelmedarbetare. John Fredriksen har flyttat över sitt aktieinnehav i fastighetsbolaget Fabege från sitt cypriotiska holdingbolag till sitt norska onoterade fastighetsbolag Norwegian Property. Det spär på spekulationerna om att företagen ska slås ihop. Michael får svara på frågan om han har samma misstanke som journalistkåren.

Sparprofilen Günter Mårder har agerat lucka i en adventskalender och satt ihop en portfölj av fastighetsaktier som Michael får recensera. Bråk i ägarleden i ett börsnoterat bolag, årets julkalender, Leiv Synnes kläder och mycket annat diskuteras i avsnittet som är podcastens näst sista för året då det den 29 december släpps ett avsnitt där fastighetsåret 2025 summeras.