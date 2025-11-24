Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans om SBB:s senaste storaffär

På kort tid så har Ilija Batljan hunnit med att sy ihop både en stor affär värd 32 miljarder kronor och svinga vilt på X. I tillägg har det kommit ett nytt bud i sektorn i syfte att avnotera ett stort fastighetsbolag, ytterligare ett bolag ska köpa tillbaka aktier och det visar sig att Bråse inte helt släppt taget om Sveafastigheter.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 73 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, diskuterar den senaste tidens händelser kopplade till den svenska fastighetsbranschen.

Naturligtvis ges mycket utrymme till den stora affären mellan SBB och PPI där det senare bolaget förvärvar en fastighetsportfölj för 32 miljarder efter att de förhandlat till sig en rabatt på åtta procent mot bokfört värde. Hur finansierar PPI förvärvet, hur mycket cash kommer faktiskt in i respektive bolag och hur har investerarmarknaden reagerat på affären?

Aktiviteten på finansmarknaden fortsätter vara hög och efter Citycons budpliktsbud som nyligen kommunicerades har det tornat upp ytterligare en utköpskandidat, då ett bolag som varit börsnoterat sedan 1983 kan komma att köpas ut. Anders och Michael går igenom detaljerna kring utköpet, och bolaget, vars aktiekurs stigit 109 procent sedan botten 2023.

På fastighetsmarknaden tycks det tillfälligt tagit slut på pressmeddelanden om genomförda affärer. Dock är John Mattsons ombildning i Hägersten och Sveafastigheters lyckträff i Horndal givna samtalsämnen. Anders listar också en rad nyheter kring satsningar på AI och datacenter runt om i världen vilka summerar till närmast astronomiska summor.

