Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans om Arnhults rockad

Rutger Arnhult har på senaste tid sålt nästan hälften av sina aktier i Logistea och istället köpt på sig fler aktier i Corem vilket nu ökat ägarandelen till över 50%. Samtidigt så har Corem hyrt ut de sista ytorna i en av kontorsfastigheterna i New York. Andra samtalsämnen i dagens avsnitt är Episurfs senaste förvärv, Kina som satsar på datacenter och börsen som fortsatt är sur medan de noterade fastighetsbolagen gynnas av bra villkor i obligationsmarknaden.

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Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 93 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar det senaste som skett i branschen.

Rutger Arnhult har sålt en stor post i Logistea och Michael tänker högt vad detta kan betyda för bolagets framtida aktieresa. Samtidigt har M2 köpt på sig fler aktier i Corem vilket nu ökat ägarandelen till över 50%. Dessutom har bolaget hunnit med att fylla upp 1245 Broadway i New York. Michael delar med sig av sina spaningar kring kontorsmarknaden i New York och vad fastigheten skulle kunna säljas för om den kom ut på marknaden idag.

Inte heller i detta avsnitt går det att undvika att tala om Episurf. Anders har gjort vad han kan för att analysera en av de två senaste affärerna och utifrån den dra sina egna slutsatser kring bolagets kommunikation. I podcastavsnittet diskuteras även flera affärer inom lager- och lättindustrisegmenten samt bostadssegmentet. Vendus miljardaffärer med Trecore och Ica Fastigheter leder även till frågan om Vendus kan komma att bli en av årets börskandidater.

Kinas satsning på datacenter dissekeras och kopplas till ett par transaktioner som gjorts inom den nordiska kapitalmarknaden i närtid inom segmentet. Michael har i sin tur lite svårt att köpa börsens värdering i ett utskällt segment, samtidigt som han konstaterar att en del bolag valt att nyttja en fortsatt stark kreditmarknad.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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