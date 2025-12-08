Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans om oväntade vd-bytet

Förra veckans stora snackis i branschen, det oväntade vd-bytet i Cibus, kommenteras i veckans avsnitt. Andra samtalsämnen är Corems negativa resultateffekt från avyttringen på Manhattan, SLP:s miljardköp från DSV samt riktade emission av aktier, EQT:s rad av försäljningar samt den fortsatt höga aktiviteten bland bostadsaktörerna.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 74 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, går igenom det senaste som skett i fastighetsbranschen.

Förra veckans givna samtalsämne i branschen var utan undantag det oväntade vd-bytet i Cibus. Michael hade önskat en tydligare kommunikation kring vad som föranlett denna förändring från bolagets sida. Christian Fredrixon hann vara vd för Cibus under knappt två års tid. Aktiens utveckling på börsen överträffade index med hästlängder under samma period varför investerare på marknaden generellt sett är förvånade över beslutet.

Fastighetsaffärer med svenska bolag inblandade har kommunicerats både i USA och i Sverige. Corem har avyttrat en projektfastighet på Manhattan vilket resulterade i en stor negativ resultateffekt. Michael får svara på frågan om detta ändå kan vara positivt för bolaget. EQT har hunnit med att avyttra fastigheter inom industri- och logistiksegmentet både i USA och Sverige medan SLP istället stått på köpsidan i en affär med DSV vilken kan ha varit en starkt bidragande anledning till att bolag hämtade in 800 miljoner kronor i en riktad aktieemission.

Under veckan som gick trädde nya regler i kraft kring tillbyggnad av privatbostäder. Nyheter som kan komma att ha stor betydelse för Anders och han söker därför hjälp från lyssnarna. Michaels erfarenhet från flera års studier i USA kommer till användning då amerikanska snabbmatskedjor diskuteras och han delar även med sig av sina bästa restaurangtips för den som ska besöka New York City.

