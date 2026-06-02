Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans om norrmän, Episurf och Kista

Ericssons beslut att lämna Kista ges stort utrymme i senaste avsnittet. Michael ger sin syn på börsens behandling av Corems aktiekurs medan Anders försöker hitta en lösning på det som nu är Kistas stora problem. I avsnittet diskuteras även de senaste fastighetsaffärerna samt aktieåterköp och obligationsemissioner.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 92 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar det senaste som skett i branschen.

Ericsson lämnar Kista och Corems aktie har djupdykt på beslutet. Vad tycker egentligen Michael om börsens reaktion? Samtidigt har börsens reaktion i Atrium Ljungbergs aktie varit relativt modest vilket även det ger fog för diskussion. Anders slår ett slag för executive bathrooms och slopade tomträttsavgälder i syfte att råda bot på vakansproblematiken på delmarknaden.

Episurf fortsätter att göra affärer i rekordfart och duon benar tillsammans ut vad Jens Andersson hittat på sedan bolagets framfart senast diskuterades i podcasten. Vad är egentligen värdet i Episurf idag? Samtidigt har PPI nu börjat handlas på Stockholmsbörsen, men hur har egentligen aktien gått?

