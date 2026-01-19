Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans om inledningen på året

På kapitalmarknaden har det genomförts ett antal emissioner, både av aktier och obligationer. Den evigt aktuella Ilija Batljan får sin beskärda del av utrymme i avsnittet efter att han både stämts och förlorat ett vad. Anders får ge sin vy kring statusen i svensk transaktionsmarknad.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 79 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar starten av året där kapitalmarknaden hittills tagit upp mest utrymme.

Den evigt aktuelle Ilija Batljan har nyligen fått se sitt bolag bli stämt av obligationsägare samtidigt som Public Property Invest, där Ilija själv har sin fasta anställning, emitterat över 10 miljarder kronor i den europeiska kapitalmarknaden. Anders följdfråga på denna emission blir till vilken del bolag med fastigheter i länder som inte har Euron som valuta väljer att valutasäkra sin upplåning. Till följd av ett förlorat vad måste Ilija dessutom göra plats i kalendern för en minst sagt intressant middag.

Tempot i kapitalmarknaden har varit högt under starten av året och flertalet bolag har emitterat betydande belopp i den europeiska obligationsmarknaden. Även i Sverige har ett antal bolag varit aktiva. När det kommer till aktieemissioner så har Wästbygg, med Arctic Securities som ensam rådgivare, dragit igång en företrädesemission på 240 miljoner kronor.

Än så länge har vi inte sett några större avslut i direktmarknaden under 2026 men enligt Anders behöver detta inte nödvändigtvis betyda att det kommer bli en svag transaktionsvolym under årets första kvartal. Anders är vidare nyfiken på analytikerkåren, dels om det just nu råder en slags silly season och dels hur en analytiker arbetar med sina modeller när väderförutsättningarna inte varit speciellt gynnsamma.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

