Podcasten Fastighet & Finans om Ilija Batljans senaste drag

SBB:s drag med att sälja tillgångar till KlaraBo som i sin tur föreslås gå ihop med Sveafastigheter är naturligtvis huvudnumret i det senaste avsnittet av podcasten Fastighet & Finans. På fastighetsmarknaden är det även där fokus bostäder som står för den absoluta merparten av de affärer som kommunicerats på senare tid.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 90 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar det senaste som skett i branschen.

Igår basunerade SBB ut en försäljning i miljardklassen till KlaraBo, ett bolag de själva äger aktier i. KlaraBo föreslås i sin tur att gå ihop med Sveafastigheter och SBB:s aktie reagerade starkt positivt på nyheterna. I podcasten synas detaljerna, och vilket bolag som egentligen tjänar mest på affären.

På fastighetsmarknaden är det fokus bostäder, bostäder och bostäder då JM, John Mattson, Besqab och Klövern med flera varit i farten. Anders går igenom transaktionerna, medan Michael funderar på hur transaktionsvolymen faktiskt kommer se ut under andra halvan av 2026.

I obligationsmarknaden har ett antal emissioner noterats, samtidigt som en aktör annonserat sin vilja att investera kapital i det mycket heta bostadssegmentet i Stockholm. Episurf får naturligtvis också utrymme, en aktie vars uppgång just nu inte ser något stopp.