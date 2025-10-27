Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans med rapportsvep

Rapportsäsongen går på högvarv och många bolag har handlat starkt på börsen de senaste veckorna samtidigt som tempot i transaktionsmarkanden skruvats upp. Blankade fastighetsbolag och norska miljardärer förekommer också bland samtalsämnena.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 70 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, diskuterar den senaste tidens händelser kopplade till den svenska fastighetsbranschen.

I förra veckan rapporterade 29 stycken fastighetsbolag sina siffror för det tredje kvartalet och de har generellt fått ett positivt mottagande av marknaden. Efter att Michael djupdykt i siffrorna och lusläst VD-orden är det ett väldigt tydligt tema som framträder. Alla bolag tycks ha ställt in siktet på samma sak.

Flera fastighetsaffärer har kommunicerats de senaste veckorna. De olika typerna av köpare visar glädjande nog på ett efterlängtat djup i marknaden, med Tagehus på köpsidan i Åre, Brookfield i bland annat Kista samt Prisma i Arvika och Mariestad. Samtidigt har en stor affär blivit offentlig i Västerås. En affär som nu är möjlig på grund av att köparen satte käppar i hjulet för en försäljning på en högre prisnivå 2022.

Fabege gick upp 9,3% samma dag som de släppte sin rapport för det tredje kvartalet vilket Michael ger sin syn på samtidigt som Sveafastigheters aktie fortsätter gå starkt, nyligen hjälpt av Kjell Inge Røkkes intåg i bolagets ägarlista. Vad har egentligen den norska miljardären för tankar med sitt intåg och vad innebär det för SBB:s andra storägare?

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

