Podcasten Fastighet & Finans med frågeavsnitt

Podcasten firar 75 avsnitt med ett specialavsnitt i vilket Swedbanks Niclas Höglund ställer frågor som lyssnarna skickat in. Under programmet grillas Anders kring falluckor i fastighetsvärdering och hur marknadsräntan styr värderingarna. Michael får ge sin syn på flera enskilda aktier och totalavkastningen för fastighetsaktier 2026.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 75 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, svarar på lyssnarfrågor ställda av Swedbanks Niclas Höglund.

I frågeavsnittet kastas lyssnarna mellan alltifrån fastighetsvärdering till aktieanalys och börsens syn på fastighetssektorn. Hur mycket påverkar geografiskt läge en yield, hur värderas ett datacenter, var finns det stora risker att en fastighetsvärderare begår misstag och hur skulle en illasinnad värderare bära sig åt för att pressa upp värdet är exempel på frågor som Anders går igenom i detalj.

I finansdelen svarar Michael på vad som skiljer kredit- och aktieanalys åt, vad han förväntar sig av bolagen 2026 och varför han tycker börsen är väl pessimistisk just nu. Michael får även svara på mer lättsamma frågor som vilken klädkod som gäller på Arctic Securities och hur en slice bäst botas.

Både Anders och Michael ger sin syn på vilket bolags aktie de skulle köpa i syfte att uppnå mesta möjliga avkastning på ett års sikt samt vilket bolag de skulle känna sig tryggast med att ha i pensionsportföljen.