Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans med frågeavsnitt

Podcasten firar 75 avsnitt med ett specialavsnitt i vilket Swedbanks Niclas Höglund ställer frågor som lyssnarna skickat in. Under programmet grillas Anders kring falluckor i fastighetsvärdering och hur marknadsräntan styr värderingarna. Michael får ge sin syn på flera enskilda aktier och totalavkastningen för fastighetsaktier 2026.

Annons

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 75 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, svarar på lyssnarfrågor ställda av Swedbanks Niclas Höglund.

I frågeavsnittet kastas lyssnarna mellan alltifrån fastighetsvärdering till aktieanalys och börsens syn på fastighetssektorn. Hur mycket påverkar geografiskt läge en yield, hur värderas ett datacenter, var finns det stora risker att en fastighetsvärderare begår misstag och hur skulle en illasinnad värderare bära sig åt för att pressa upp värdet är exempel på frågor som Anders går igenom i detalj.

I finansdelen svarar Michael på vad som skiljer kredit- och aktieanalys åt, vad han förväntar sig av bolagen 2026 och varför han tycker börsen är väl pessimistisk just nu. Michael får även svara på mer lättsamma frågor som vilken klädkod som gäller på Arctic Securities och hur en slice bäst botas.

Både Anders och Michael ger sin syn på vilket bolags aktie de skulle köpa i syfte att uppnå mesta möjliga avkastning på ett års sikt samt vilket bolag de skulle känna sig tryggast med att ha i pensionsportföljen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill expandera till 95.000 kvm.

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.
Werket Wihlborgs Malmö

Wihlborgs hyr ut 3.600 kvm till innovationshub

Utökar sin verksamhet till andra sidan gatan. Flyttar in i gamla Saab-fastigheten.

Hines i ny stor bostadsaffär i 08-området

Affären omfattar 17.000 kvm BOA och över 300 hyreslägenheter. Tredje förvärvet. FV bedömer priset.

Så vill Pembroke tillföra 7.000 kvm kontor nära Sergels torg

 Lösningen med terrassen   Historien med bankerna.  Volymen som tillförs.  Fokus på hållbarhet.  Inspirerats av grannarna.

 Tillbaka till förstasidan