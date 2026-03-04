Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

SBB föll 9,2% på rapportdagen, Ilija är i startgroparna för en ny storsatsning och Castellum har åkt hiss uppåt på börsen efter en fastighetsförsäljning kombinerad med aktieåterköp. Vidare har Rutger Arnhult dragit till sig rubriker genom tradingverksamhet, det utskällda Heimstaden har rapporterat och slutligen har flera problembolag visat sina siffror för det fjärde kvartalet. Veckans podcastavsnitt är fyllt med reflektioner kring allt detta och mycket mer.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 82 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar det senaste som skett i branschen.

SBBs rapport togs inte emot väl av marknaden och aktien fortsatte således sin kräftgång. I det senaste podcastavsnittet går duon igenom vad marknaden reagerade på, hur Michael tänker kring Arctic Securities rekommendation på SBB och vilken fråga under rapportpresentationen som bolagsledningen inte gav ett förtroendeingivande svar på. SBBs storägare Ilija Batljan har även lanserat en ny satsning inom ett upphaussat segment.

Ett bolag som gått i motsatt riktning på börsen är Castellum som avyttrat en portfölj över bokfört värde samtidigt som ett stort aktieåterköpsprogram initierats. Michael benar ut varför detta på sikt kommer gynna bolaget och varför det leder till förändringar i framtida intjäning och substansvärde.

Rutger Arnhults Corem har valt att lägga stora pengar på bankaktier vilket dragit till sig otaliga rubriker. Men, vad har egentligen drivet valet att allokera pengar till detta? Heimstaden Bostad meddelade i sin rapport att privatiseringsplanen fortsätter och att de hittills nått högst imponerande resultat. Avslutningsvis går duon även igenom en del bolag där soliditeten nu är nära nollstrecket.