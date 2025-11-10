Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Podcasten Fastighet & Finans med bostäder i fokus

Det fortsätter att trilla in kvartalsrapporter samtidigt som antalet fastighetsaffär ökar där hyresrättshus byter ägare. Bland de noterade bolagen står det inte still heller utan Fabege har fått en ny VD annonserad, det har kommer ett budpliktsbud på Citycon och Castellum har gjort sig av med minusposten United Spaces.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 71 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, diskuterar den senaste tidens händelser kopplade till den svenska fastighetsbranschen.

I början av året var duon positivt inställda till bostadsfastigheter och om den senaste tidens affärer agerar måttstock får man ge dom rätt, då ett stort antal bostadsfastigheter bytt ägare på bra nivåer. Ett par av affärerna diskuteras i avsnittet är Neobos försäljning i Eskilstuna, Besqabs avyttring i Uppsala och Peabs försäljning till Folksam.

När det kommer till bolagsspecifika händelser så får Michael kommentera Fabeges nya VD som senast kommer från motsvarande roll på det norska bolaget NPRO, ett bolag Arctic Securities följt under många år. Dessutom går Michael igenom varför budpliktsbudet på Citycon inte kommer som någon jätteöverraskning, om han är nöjd med Castellums försäljning av United Spaces och så står han för ett klassiskt rapportsvep.

Bland de mer lättsamma ämnena i avsnittet kan nämnas Anders spaningar kring lågprisshopping i Madrid, vilken dansk som följer med JDT tillbaka till Danmark och en summering av Fastighet & Finans Grand Prix som togs hem av Marcus Kruus på Cibus.

