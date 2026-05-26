Podcasten Fastighet & Finans intervjuar PPI:s VD

Det är inte alltför ofta som den svenska börsen får ett nytt fastighetsbolag i mångmiljard-klassen, men detta skedde förra veckan när Public Property Invest (PPI) bytte huvudlista till Stockholm. I det senaste avsnittet av podcasten får lyssnarna möta bolagets VD André Gaden.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 91 (lyssna här) i vilket Michael Johansson, Arctic Securities, får en pratstund med PPIs VD André Gaden.

Vad har egentligen drivit beslutet att PPI ska listas i Stockholm? Hur har intresset för bolaget varit i Sverige sedan nyheterna kom ut? Vad ska bolaget fokusera på framgent? Detta och mycket mer får André svara på. Naturligtvis ställs också en hel del frågor kopplade till huvudägaren SBB. Hur har PPI valt att göra med valutarisken, något som SBB fått kritik för genom åren? Hur är det att vara chef över Ilija Batljan? Och hur ofta får egentligen André prata om sin huvudägare istället för bolaget han representerar?

Initialt i avsnittet får vi dock lära känna mannen som leder PPI idag. Hur har hans karriär sett ut som lett honom till VD-posten i ett miljardbolag? Vad gör han på fritiden? Och hur upplevde han åren när SBB, som han då var anställd på, gick från kraftig tillväxt till stora försäljningar?