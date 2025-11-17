Podcasten Fastighet & Finans intervjuar Magnus Dagel

I det senaste avsnittet gästas duon av Dagens Industri-journalisten Magnus Dagel. Han får bland annat tillfälle att berätta om sin bakgrund, sin syn på fastighetssektorn och svarar på frågor om de kritiska artiklar han skrivit om enskilda fastighetsbolag på senare tid.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 72 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, intervjuar Dagens Industris Magnus Dagel.

Magnus Dagel har skrivit flera kritiska artiklar, analyser och krönikor om enskilda fastighetsbolag och fastighetssektorn i största allmänhet. Exempel på tidningsrubriker har varit, ”Putsade siffror vilseleder aktieägarna”, ”Klenare avkastning än du tror” och ”Inte så starka som de verkar”. Dessa kritiska texter får Magnus nu tillfälle att förklara mer ingående medan Anders och Michael passar på att ge sin syn på respektive problematik.

Givet sin bakgrund som aktiestrateg och sin långa tid på Dagens Industri får Magnus prata om skillnaden mellan finansbranschen och att vara journalist, hur han ser på den marknadspåverkan han har och vad han letar efter generellt i olika bolag för att han ska kunna anse att dem är attraktiva.