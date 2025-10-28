Podcast: Så byggde Thomas Holm värde där andra såg risk

I det fjärde avsnittet av Makten & Kvadraten, ett samarbete med Fastighetsvärlden, möter Emma Söderlund Thomas Holm, vd och medgrundare till Svenska Handelsfastigheter – ett bolag som på bara tio år vuxit till att bli en av landets största aktörer inom externhandel.

Allt började med en idé på ett Espresso House på Regeringsgatan, där Holm och medgrundarna såg möjligheten att professionalisera en marknad som många andra hade räknat ut.

– Vi har byggt ett bolag på sälj och siffror, säger han – ett tydligt uttryck för den affärsmässighet som genomsyrat Svenska Handelsfastigheters resa.

Under ett decennium där e-handeln dominerat rubrikerna, pandemin skakat marknaden och konsumentbeteenden förändrats i grunden, har bolaget istället gått motsatt väg – och vuxit snabbt. Med fokus på långsiktighet och förmågan att förstå detaljhandeln bättre än de flesta, har Holm visat att externhandel inte är på väg bort – den är på väg att förändras.

Thomas delar också sin syn på Fehmarn Bält-förbindelsen, som han menar kommer att bli en av de mest underskattade katalysatorerna för svensk handel:

– Jag tror vi missbedömer väldigt mycket hur Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att förändra Sverige på 20–25 års sikt.

Lyssna på avsnittet här.