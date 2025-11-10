Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.
Emma Söderlund står bakom podcasten Makten & Kvadraterna.

Podcast Makten & Kvadraterna: Johanna Skogestig

I det näst sista avsnittet av Makten & Kvadraterna möter Emma Söderlund Johanna Skogestig, vd för Vasakronan – Sveriges största fastighetsbolag med ett bestånd på över 180 miljarder kronor.

Sedan hon tillträdde som vd 2019 har Johanna, med sitt lugna men beslutsamma ledarskap, styrt bolaget genom en tid präglad av marknadsoro, ökade vakanser och förändrade kontorsvanor – utan att tappa fokus på långsiktighet, hållbarhet och finansiell stabilitet.

Hon är känd för sitt pannben, sin strategiska klarsynthet och för mottot “vi ska inte köpa när det är trångt i dörren”. Under hennes ledning har Vasakronan genomfört sitt första stora förvärv sedan 2019 – Solna United – samtidigt som bolaget prisats för projekt som Grev Tureplan, belönat med både Årets Bygge 2025 och Håll Nollans arbetsmiljöpris.

I samtalet diskuterar Emma Söderlund och Johanna Skogestig hur man leder ett miljardbolag i motvind, varför uthyrning är den viktigaste frågan just nu, och hur Vasakronan arbetar för att sticka ut i en marknad som långsamt börjar hämta sig. De pratar även om bolagets beslut att stå över köpet av den femte Hötorgsskrapan – och hur Skogestig resonerar kring när man ska följa kalkylen och när magkänslan måste få ta över.

Samtalet rör även den starka gemenskapen mellan de kvinnliga storbolags-vd:arna som alla gick i samma klass på KTH – där bland andra Anneli Jansson, Stina Lindh Hök och Caroline Arehult också studerade – och hur de fortsatt stöttat varandra genom karriären. Och så förstås: om hur det kändes att utses till Fastighetsbranschens mäktigaste kvinna.

Lyssna på avsnittet här.

