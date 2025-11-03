Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.
Emma Söderlund står bakom podcasten Makten & Kvadraterna.

Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”

I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten, i ett samarbete med Fastighetsvärlden, gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs Fastigheter, sin podcastdebut i ett samtal med Emma Söderlund om förhandling, hållbarhet och hur man leder ett familjeägt bolag in i framtiden. Med en bakgrund som jurist och nästan två decennier i bolagets ledning har Johan format ett ledarskap där lyhördhet, struktur och långsiktighet står i centrum.

Efter att ha verkat som vice-vd sedan 2017 tog Johan den 15 februari 2024 över rollen som vd efter Louise Lindh – ett naturligt steg i en organisation där kontinuitet, kultur och ansvar går hand i hand. Han beskriver skillnaden mellan rollerna som en balansgång mellan att driva strategiskt arbete framåt och samtidigt bevara de värderingar som gjort Lundbergs Fastigheter till ett av landets mest stabila familjeägda fastighetsbolag.

Under samtalet reflekterar Johan över hur konkurrensen i branschen har hårdnat, och hur bolaget arbetar med att stärka samarbetet internt: att bygga team med bred kompetens och våga utmana invanda arbetssätt. Han betonar också vikten av att lyssna på sina kunder: att förstå vad de faktiskt behöver, snarare än att enbart fokusera på vad man själv vill erbjuda.

Samtidigt växer Lundbergs Fastigheter på flera fronter – inte minst genom satsningen i innerstaden i Norrköping, där bolaget omvandlar befintliga handels- och kontorsfastigheter från 60- och 70-talet och transformera dem till attraktiva miljöer för handel, kontor, möten och livfull stadskärna.

Som Johan beskriver det: “En halv miljon människor, på något sätt, kommer i kontakt med oss varje dag – och det gör man tack vare att vi har dessa segment som hjälper varandra.”

Att leda ett familjeägt bolag innebär också ett nära samarbete med ägarfamiljen, något Johan menar är både unikt och lärorikt. Det ger korta beslutsvägar och en gemensam värdegrund som genomsyrar hela organisationen – från strategiska beslut till vardagen i fastigheterna. Den täta dialogen med familjen Lundberg gör det möjligt att kombinera affärsmässig tydlighet med genuin långsiktighet, där varje steg tas med framtida generationer i åtanke.

Lyssna på avsnittet här.

