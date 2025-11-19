Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.
Emma Söderlund står bakom podcasten Makten & Kvadraterna.

Podcast: Dahlbo om arvet han hoppas efterlämna

Ett kapitel avslutas på Fabege: i sista avsnittet av Makten & Kvadraterna, ett samarbete med Fastighetsvärlden, berättar Stefan Dahlbo om Stockholms framtid, bolagets vägval och arvet han hoppas efterlämna

I det sista avsnittet av Makten & Kvadraterna möter Emma Söderlund Stefan Dahlbo, avgående vd för Fabege och en av branschens mest erfarna ledare i gränslandet mellan kapitalmarknad och fastigheter. Med en karriär som sträcker sig från 80-talets finansmarknad via Hagströmer & Qviberg Fondkommission till ledande positioner i några av Sveriges största bolag, har Dahlbo blivit en av de röster som under lång tid varit med och påverkat Stockholms utveckling.

Hans väg in i näringslivet tog form tidigt och präglades starkt av två personer som kom att få stor betydelse för honom: hans mormor och en biologilärare som nästan fick honom att välja en helt annan bana. Efter Handelshögskolan gick karriären snabbt vidare med styrelseuppdrag, roller i finanssektorn och därefter övergången till fastighetsbranschen. Nu lämnar han Fabege vid en tidpunkt när både marknaden och staden befinner sig i förändring.

I samtalet reflekterar Stefan Dahlbo över hur åren på kapitalmarknaden format hans syn på risk, tajming och långsiktighet, och hur den kompetensen har påverkat hans arbete i fastigheter.

I podcasten pratar han om Fabeges tidiga utveckling, om betydelsen av personer som Erik Paulsson och om varför Fabege valt att fokusera så tydligt på Stockholm i stället för att sprida riskerna geografiskt. Dahlbo sammanfattar det själv i en av sina återkommande principer: “Kan du ditt område så är du en mycket bättre fastighetsägare.”

Samtalet berör också framtiden för Arenastaden och Hammarby Sjöstad, två områden som enligt Dahlbo kommer att spela en central roll för Stockholms utveckling de kommande decennierna. Han lyfter även vilken möjlighet i huvudstaden som just nu är mest strategiskt viktig. Kontorsmarknadens utveckling är ett återkommande tema, där hybridarbete och förändrade behov ställer nya krav på attraktiva arbetsplatser och tydlig hyresvärdsstrategi.

Vidare diskuterar de Fabeges rapport från den 21 oktober, investeringarna på drygt en miljard kronor under första halvåret 2025 och vilka projekt Dahlbo själv ser som mest intressanta inför 2026. Avslutningsvis berättar han om beslutet att lämna vd-rollen vid årsskiftet, vad han hoppas lämna efter sig och hur han ser på Fabeges framtid. Han delar också sina tankar om vad som väntar honom personligen, oavsett om det blir pension, nya uppdrag eller något helt annat.

