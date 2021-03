Stora Plug and Play hyr av Grosvenor i Skärholmen

Det är bolagets första innovationshubb norr om Hamburg. Och något av en revansch för södra Stockholmsområdet, som ofta sett satsningar hamna i city eller i norr om stan.

Idén med Plug and Plays innovationslab i Skärholmen Centrum är att startupföretag tillsammans med investerare och etablerade företag ska arbeta med utveckling och implementering av ny teknik. Via Plug and Play får deltagarna tillgång till världens största innovationsplattform.

Carl Strufve, Nordic Director Grosvenor Europe:

– Det här är ett fantastiskt samarbete för oss. Vår vision för Skärholmen Centrum är att stärka dess roll som södra Stockholms stadskärna ytterligare. Med Plug and Plays innovationshub på plats skapas ett levande ekosystem för innovation för såväl entreprenörer som enskilda människor och storföretag i Skärholmen och området runt ikring. Det kommer att öka attraktiviteten för såväl boende som etablering av företag, utbildningsinstitutioner och göra Skärholmen till Stockholms nya innovationscentrum.



Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr:

– Att det nu etableras en innovationshub i Skärholmen är viktigt för Stockholms utveckling. Vi ser stor potential för södra Stockholm och i vår vision spelar Skärholmen tillsammans med Kungens kurva en viktig roll som regional stadskärna. Den innovationsanda och framtidstro som hubben skapar kommer att göra det mer attraktivt för företag att etablera sig och för människor att jobba och bo i södra Stockholm.

Förutom att vara en innovationshubb kommer innovationslabbet att erbjuda kontorsplatser för dem som behöver och även driva utvecklingen mot att stärka Skärholmen som ett hållbart och innovativt område för unga människor att bo i och därmed stärka Skärholmen Centrums position som södra Stockholms stadskärna, enligt Grosvenors förhoppning.

Plug and Play är världens största innovationsplattform och startade med sitt första innovationslab i Silicon Valley – och som nu finns på 45 olika platser i världen. Innovationslabbet i Skärholmen Centrum blir det första som Plug and Play etablerar norr om Hamburg och alltså deras första i Norden.

Grosvenor har sedan tidigare ett globalt samarbete med Plug and Play för att tillsammans skapa innovation samt söka gemensamma investeringsmöjligheter i lämpliga startups och är därför en naturlig partner vid etableringen i Sverige.

Bland de cirka tusen startups som har kommit fram via Plug an Play sedan 2008 finns företag som Dropbox, SoundHound, Google, PayPal, Lending Club och Hippo. Under årens lopp har Plug and Plays startupportfölj totalt rest drygt 10 miljarder dollar i riskfinansiering och skapat över 200.000 jobb, direkt och indirekt.