Platzer levererar stabilt resultat

Hyresintäkterna ökade under året för Platzer. Så även driftsöverskottet och förvaltningsresultatet. – Utan tillskott från ägarna, med ökad utdelning och stärkt finansiell rating, har vi skapat handlingsutrymme för framtida affärer och växlat upp tempot. Slår de positiva konjunkturprognoserna in är det en bonus, men vårt affärs- och kundfokus kommer att bestå, oavsett omvärldsläge, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Platzers vakansgrad har ökat:

– Vår ekonomiska uthyrningsgrad uppgick till 90,4 %, jämfört med 92,6 vid årets ingång. Minskningen förklaras främst av avflyttningar, konkurser och att hyres­garantierna för Mimo (kontorsfastighet i Mölndal, köpt från NCC) löpt ut. Glädjande är att de hyres­avtal vi tecknat sedan tillträdet av fastigheten har skett till högre nivåer än garantihyrorna.

För kontorsfastigheter är uthyrningsgraden 87,6 procent. För industrilager ligger nivån på 96,9 procent. För de mindre ytor som tillhör kategorin övrigt är nästan allt fullt uthyrt.

– Vi avslutade året med positiv nettouthyrning i kvartalet om 15 mkr, med större uthyrningar inom både kontor och industri/logistik. Vi levererade tillväxt såväl i kvartalet som för helåret i driftsöverskott och förvaltningsresultat som nådde en tillväxt om 11 % för 2025. Utan tillskott från ägarna, med ökad utdelning och stärkt finansiell rating, har vi skapat handlingsutrymme för framtida affärer och växlat upp tempot. Framåt ser prognoserna för Göteborgsregionen starkare ut, även om vi lärt oss att inte ta något för givet. Slår de positiva konjunkturprognoserna in är det en bonus, men vårt affärs- och kundfokus kommer att bestå, oavsett omvärldsläge, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Perioden januari – december 2025

Hyresintäkterna ökade med 5 % till 1 747 mkr.

ökade med 5 % till 1 747 mkr. Driftsöverskottet ökade med 5 % till 1 380 mkr.

ökade med 5 % till 1 380 mkr. F örvaltningsresultatet ökade med 11 % till 795 mkr, motsvarande 6,64 kr/aktie.

ökade med 11 % till 795 mkr, motsvarande 6,64 kr/aktie. Nettouthyrningen uppgick till –14 mkr.

uppgick till –14 mkr. Nettoinvesteringen uppgick till –448 mkr.

uppgick till –448 mkr. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kr per aktie, att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,10 kr/aktie.

– Början på året utmanades av en avvaktande kontorshyresmarknad och vi har arbetat hårt med att hantera ökande vakanser och vända dem till en möjlighet, ett arbete som kommer fortgå 2026. Kontorsefterfrågan kom igång bättre mot slutet av året, även om konkurrensen är fortsatt tuff och det tar tid att komma till avslut. Vi ser tecken på att den idag höga marknadsvakansen över tid kommer att plana ut efter de senaste årens stora tillskott av nyproducerade kontorslokaler, säger Johanna Hult Rentsch.

Kvartalet oktober – december 2025

Hyresintäkterna minskade med 1 % till 438 mkr.

Driftsöverskottet ökade med 1 % till 343 mkr.

Förvaltningsresultat ökade med 5 % till 198 mkr, motsvarande 1,65 kr/aktie.

Nettouthyrningen uppgick till 15 mkr.

Nettoinvesteringen uppgick till 285 mkr.