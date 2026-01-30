Platzer levererar stabilt resultat

Hyresintäkterna ökade under året för Platzer. Så även driftsöverskottet och förvaltningsresultatet.
– Utan tillskott från ägarna, med ökad utdelning och stärkt finansiell rating, har vi skapat handlingsutrymme för framtida affärer och växlat upp tempot. Slår de positiva konjunkturprognoserna in är det en bonus, men vårt affärs- och kundfokus kommer att bestå, oavsett omvärldsläge, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Annons

Platzers vakansgrad har ökat:

– Vår ekonomiska uthyrningsgrad uppgick till 90,4 %, jämfört med 92,6 vid årets ingång. Minskningen förklaras främst av avflyttningar, konkurser och att hyres­garantierna för Mimo (kontorsfastighet i Mölndal, köpt från NCC) löpt ut. Glädjande är att de hyres­avtal vi tecknat sedan tillträdet av fastigheten har skett till högre nivåer än garantihyrorna.

För kontorsfastigheter är uthyrningsgraden 87,6 procent. För industrilager ligger nivån på 96,9 procent. För de mindre ytor som tillhör kategorin övrigt är nästan allt fullt uthyrt.

– Vi avslutade året med positiv nettouthyrning i kvartalet om 15 mkr, med större uthyrningar inom både kontor och industri/logistik. Vi levererade tillväxt såväl i kvartalet som för helåret i driftsöverskott och förvaltningsresultat som nådde en tillväxt om 11 % för 2025. Utan tillskott från ägarna, med ökad utdelning och stärkt finansiell rating, har vi skapat handlingsutrymme för framtida affärer och växlat upp tempot. Framåt ser prognoserna för Göteborgsregionen starkare ut, även om vi lärt oss att inte ta något för givet. Slår de positiva konjunkturprognoserna in är det en bonus, men vårt affärs- och kundfokus kommer att bestå, oavsett omvärldsläge, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Perioden januari – december 2025

  • Hyresintäkterna ökade med 5 % till 1 747 mkr.
  • Driftsöverskottet ökade med 5 % till 1 380 mkr.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 % till 795 mkr, motsvarande 6,64 kr/aktie.
  • Nettouthyrningen uppgick till –14 mkr.
  • Nettoinvesteringen uppgick till –448 mkr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kr per aktie, att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,10 kr/aktie.

– Början på året utmanades av en avvaktande kontorshyresmarknad och vi har arbetat hårt med att hantera ökande vakanser och vända dem till en möjlighet, ett arbete som kommer fortgå 2026. Kontorsefterfrågan kom igång bättre mot slutet av året, även om konkurrensen är fortsatt tuff och det tar tid att komma till avslut. Vi ser tecken på att den idag höga marknadsvakansen över tid kommer att plana ut efter de senaste årens stora tillskott av nyproducerade kontorslokaler, säger Johanna Hult Rentsch.

Kvartalet oktober – december 2025

  • Hyresintäkterna minskade med 1 % till 438 mkr.
  • Driftsöverskottet ökade med 1 % till 343 mkr.
  • Förvaltningsresultat ökade med 5 % till 198 mkr, motsvarande 1,65 kr/aktie.
  • Nettouthyrningen uppgick till 15 mkr.
  • Nettoinvesteringen uppgick till 285 mkr.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:33

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakansutvecklingen för kontor – bolag för bolag

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.

Vasakronan hyr ut 1.700 kvm i centrala Göteborg

Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Stor svensk investering i centrala Oslo.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

 Tillbaka till förstasidan