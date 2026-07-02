Platzer lanserar plan på 200 000 kvm i Arendal

Platzer lanserar Arendal 5.0, en ny utvecklingsplan för industri- och logistikområdet Arendal vid Göteborgs Hamn. Genom satsningen ska Platzer förtäta området med cirka 200 000 kvm moderna ytor för industri och logistik. Utvecklingen innebär en planerad investering om cirka 2 mdkr och genomförs etappvis från 2026.

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– Sedan vi gick in i segmentet för tio år sedan har vårt bestånd vuxit till dryga 425 000 kvm, och står för nära hälften av vår totala uthyrningsbara yta. Med Arendal 5.0 tar vi nästa stora kliv. Här skapar vi nya möjligheter för industri- och logistikföretag att växa i direkt anslutning till Göteborgs Hamn, samtidigt som vi stärker Göteborgs roll som Nordens ledande nod för industri och logistik, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Platzers område Arendal ska under de kommande åren förtätas med cirka 200 000 kvm nya ytor för industri och logistik. Satsningen ryms inom gällande detaljplan och innebär att 25 000 kvm äldre byggnader rivs för att ge plats åt moderna, anpassningsbara lokaler. Utbyggnaden genomförs etappvis och beräknas pågå under cirka sju år.

Kombinationen av hamnläge, stora utvecklingsytor, järnvägsanslutning och god kraftförsörjning mitt i Skandinaviens hubb för internationella godsflöden gör Arendal till ett av de mest intressanta etableringslägena i Norden för industri- och logistikverksamheter.

Namnet Arendal 5.0 knyter an till områdets industriella historia och de utvecklingsfaser som Arendal har genomgått. Från varv och hamn till fordonskluster, logistik och dagens verksamheter har området gång på gång fått en ny roll i Göteborgs industriella utveckling. Arendal 5.0 markerar nästa fas: ett modernt, hållbart och robust industri- och logistikområde i direkt anslutning till Göteborgs Hamn och de globala flödena.

Henrik Axelsson.

– Vi ser ett stort intresse från marknaden för att etablera sig i Arendal. Företag söker inte bara moderna lokaler, utan även lägen som klarar framtidens krav på flöden, kraft, hållbarhet och expansionsmöjligheter. Med Arendal 5.0 utvecklar vi ett av Göteborgs mest strategiska lägen för industri och logistik, säger Henrik Axelsson, affärsområdeschef industri och logistik på Platzer.

Platzer har höga hållbarhetsambitioner i utvecklingen av området. Nya byggnader planeras med fokus på klimat, energi och resurseffektivitet, med mål om ett klimatavtryck under 200 kg CO₂e/kvm för byggnader med färdigställande 2027 och minst halverad klimatpåverkan för byggnader färdigställda efter 2030.  Byggnaderna förbereds för solceller och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent eller Miljöbyggnad Guld. Områdesutvecklingen sker på befintlig industrimark och bidrar till ett nettopositivt tillskott till biologisk mångfald.

Johanna Hult Rentsch.
Arendal 5,0.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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