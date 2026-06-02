Platzer köper för 570 mkr ur Catena-jv

Catenas och Platzers gemensamma joint venture-bolag Sörred Logistikpark har tecknat avtal om försäljning av en fastighet i Göteborg. Köpare är just Platzer för 570 miljoner kronor.

Fastigheten Sörred 8:15 är en modern logistikprodukt i ett av Göteborgs mest attraktiva logistiklägen omfattande cirka 29 700 kvm uthyrbar area, varav 4 950 kvm kontor/entresol och 24 750 kvm lager. Byggnaden avses att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent och har installerade solceller. Fastigheten är fullt uthyrd till Speed Group, som har tecknat ett tioårigt hyresavtal. Inflyttning sker etappvis, mellan april och juli.

– Jag är glad att vi nu förvärvar den sista av fastigheterna som utvecklats i Sörred Logistikpark. Vi startade ett gemensamt JV-bolag tillsammans med Bockasjö/Catena för sex år sedan och det har varit ett framgångsrikt samarbete. Sörred Logistikpark har både ett strategiskt läge och erbjudande, vilket attraherar logistikaktörer i framkant. För Platzer handlar det om att skapa långsiktiga, värdeskapande lösningar som håller över tid. Att området är fullt uthyrt ser vi som ett tydligt bevis på att vår satsning möter marknadens behov, säger Marie Teike, affärsområdeschef utveckling på Platzer.

Förvärvet genomförs enligt den förvärvsoption som Platzer har i det gemensamma JV-bolaget med Catena, vilken ger förtur att förvärva färdigställda projekt till marknadsvärde. Köpeskillingen utgår från ett underliggande fastighetsvärde om 570 mkr med avdrag för latent skatt. Fastigheten omfattar 29 700 kvadratmeter logistikyta och är fullt uthyrd. Byggnaden avses att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent och har installerade solceller. Tillträde sker preliminärt 1 juli 2026.

Sörred Logistikpark är ett joint venture-bolag mellan Catena och Platzer (ett resultat av Catenas förvärv av Bockasjö 2023) där parterna äger 50 procent vardera. Tillsammans har bolaget utvecklat cirka 136 000 kvm logistikyta, fördelat på fem fastigheter. Platzer har sedan tidigare förvärvat fastigheter i JV-bolaget och detta är den sista, återstående som förvärvas enligt Platzers förtursoption att förvärva färdigställda projekt till marknadsvärde.