Platzer köper för 570 mkr ur Catena-jv

Catenas och Platzers gemensamma joint venture-bolag Sörred Logistikpark har tecknat avtal om försäljning av en fastighet i Göteborg. Köpare är just Platzer för 570 miljoner kronor.

Annons

Fastigheten Sörred 8:15 är en modern logistikprodukt i ett av Göteborgs mest attraktiva logistiklägen omfattande cirka 29 700 kvm uthyrbar area, varav 4 950 kvm kontor/entresol och 24 750 kvm lager. Byggnaden avses att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent och har installerade solceller. Fastigheten är fullt uthyrd till Speed Group, som har tecknat ett tioårigt hyresavtal. Inflyttning sker etappvis, mellan april och juli.

– Jag är glad att vi nu förvärvar den sista av fastigheterna som utvecklats i Sörred Logistikpark. Vi startade ett gemensamt JV-bolag tillsammans med Bockasjö/Catena för sex år sedan och det har varit ett framgångsrikt samarbete. Sörred Logistikpark har både ett strategiskt läge och erbjudande, vilket attraherar logistikaktörer i framkant. För Platzer handlar det om att skapa långsiktiga, värdeskapande lösningar som håller över tid. Att området är fullt uthyrt ser vi som ett tydligt bevis på att vår satsning möter marknadens behov, säger Marie Teike, affärsområdeschef utveckling på Platzer.

Förvärvet genomförs enligt den förvärvsoption som Platzer har i det gemensamma JV-bolaget med Catena, vilken ger förtur att förvärva färdigställda projekt till marknadsvärde. Köpeskillingen utgår från ett underliggande fastighetsvärde om 570 mkr med avdrag för latent skatt. Fastigheten omfattar 29 700 kvadratmeter logistikyta och är fullt uthyrd. Byggnaden avses att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent och har installerade solceller. Tillträde sker preliminärt 1 juli 2026.

Sörred Logistikpark är ett joint venture-bolag mellan Catena och Platzer (ett resultat av Catenas förvärv av Bockasjö 2023) där parterna äger 50 procent vardera. Tillsammans har bolaget utvecklat cirka 136 000 kvm logistikyta, fördelat på fem fastigheter. Platzer har sedan tidigare förvärvat fastigheter i JV-bolaget och detta är den sista, återstående som förvärvas enligt Platzers förtursoption att förvärva färdigställda projekt till marknadsvärde.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:00

Axfast och Scandic skapar rekorddjupt hotell i CBD

135 rum. Delvis stått tomt sedan 1959. Unikt hotell.  ”Helt extraordinärt läge”.

Vasakronan redo att bygga 20 000 kvm

Nytt projekt på gång och stor efterfrågan. Se bilder på hur det kommer att se ut.

Areim köper allt från duon Urban Partners och Invela

Miljardaffär med 33 fastigheter klar. Läs FV:s bedömning av priset.

Hemsö säljer ej strategiska fastigheter

Friköper en tomträttsfastighet för att skapa 19 000 kvm nya byggrätter.

Ändrar till mer bostäder och färre lokaler i Riksby

Delar ut ny markanvisning, läs om buden. Förändrade villkor för Fastpartners storsatsning.

Jackpot - hyr ut hela det tidigare kasinohuset

”Vi är övertygade om att de nya hyresgästerna både kommer att förvalta det arvet och ta in huset i en helt ny era”.

Fastighets-vd:n släppt ur häktet

Fortfarande misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

En Mondrianmålning av inhemska parter

FV Granskar: Nästan oligopol. Läs en kartläggning av ägarförhållandena i Stockholm CBD.

Bildextra: A House öppnar nummer fem

Slår upp portarna i smått kokande stadsdel.

Gör kort flytt i city – hyr 2 700 kvm

Tecknat hyresavtal för projektfastighet på Vasagatan. FV summerar uthyrningarna.

FV Affärskarta: Se fler uthyrningar i närområdet

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

211 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

Alla har sökt sig närmare Stockholms innerstad. Läs om de nya adresserna. Men det finns även några som sökt sig till Kista.

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

Setune säljer till Episurf

Nått totalt 4,3 miljarder kronor. FV listar affärerna.

Nr 3 i jättesatsning öppnad

Boqueria i Mood blev en succé. Hur kommer det gå i Mälarterrassen?

Slår till med köp i Kista

Ytterligare en transaktion har ägt rum i den vakanstyngda stadsdelen. Se karta.

Stockholms stad får inte tvångsköpa i Traneberg

Måste ersätta fastighetsägaren med 130 000 kronor.

 Tillbaka till förstasidan