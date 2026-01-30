Platzer i väntat byte för hett område i Göteborg

Platzer Fastigheter och Göteborgs Stad har ingått en avsiktsförklaring som syftar till att stärka förutsättningarna för fortsatt stadsutveckling i två av stadens utvecklingsområden; Centralenområdet och Högsbo/Södra Änggården. Målsättningen är att avtal ska kunna tecknas under 2026 eller 2027

Annons

Avsiktsförklaringen som tecknats mellan Platzer Fastigheter AB och Göteborgs Stad innebär att Platzer avser att överlåta fastigheter i Högsbo/Södra Änggården till staden. Dessa fastigheter ligger i ett område där Platzer är en av de större markägarna och där fortsatt utveckling kräver ökad kommunal markberedskap för framtida kommunala behov, samhällsservice och infrastruktur. Genom förvärvet får staden ett bättre planeringsutrymme för att långsiktigt säkra utvecklingen i Högsbo/Södra Änggården.

I utbyte avser Göteborgs Stad att tilldela Platzer en markanvisning i Centralenområdet, ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Den aktuella byggrätten är planlagd och har potential för en blandad stadsstruktur med bland annat kontor, centrumverksamhet, bostäder, och hotell. Området är en viktig nod i stadens långsiktiga strategi för att skapa fler arbetsplatser och en mer integrerad och levande innerstad.

Syftet med avsiktsförklaringen är att:

  • bidra till stadens möjlighet att möta framtida behov i Högsbo och skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar utveckling av området.
  • stärka utvecklingen av Centralenområdet som framtida nav för bostäder och kommersiella ändamål.
  • skapa en balanserad lösning där båda parter bidrar till och gynnas av Göteborgs utveckling.

Parterna kommer den närmaste tiden att gemensamt utreda byggrättens förutsättningar och därefter teckna markanvisningsavtal. Förhandlingar om överlåtelsen av fastigheterna i Högsbo och markanvisningen i Centralenområdet sker parallellt, med målsättningen att avtal ska kunna tecknas under 2026 eller 2027. Markanvisning och förvärv kräver beslut av exploateringsnämnden.

– Överenskommelsen ger oss möjlighet att växa vidare i Centralenområdet samt fortsätta bidra till utvecklingen av Södra Änggården. Det här är ett viktigt steg för oss, där vi kan kombinera långsiktig utveckling med att vara en aktiv part i Göteborgs stadsutveckling, säger Marie Teike, affärsområdeschef utveckling på Platzer.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:33

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakansutvecklingen för kontor – bolag för bolag

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.
Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

FV:s jury har korat den bästa kontorsuthyrningen 2025. Jämnt i toppen.

Vasakronan hyr ut 1 700 kvm i centrala Göteborg

Hyr ut två plan i fastigheten Bärnstenen i Ullevistaden.

Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Stor svensk investering i centrala Oslo.

Vasakronan säljer för 200 mkr

Avyttrar mindre kontorsfastighet.

Förvärvar Nordr i Sverige

Stor affär i mål. Runt 10.000 byggrätter i storstadsområdena. Två mångmiljardärer på säljsidan.

Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

 Tillbaka till förstasidan