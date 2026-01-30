Platzer i väntat byte för hett område i Göteborg

Platzer Fastigheter och Göteborgs Stad har ingått en avsiktsförklaring som syftar till att stärka förutsättningarna för fortsatt stadsutveckling i två av stadens utvecklingsområden; Centralenområdet och Högsbo/Södra Änggården. Målsättningen är att avtal ska kunna tecknas under 2026 eller 2027

Avsiktsförklaringen som tecknats mellan Platzer Fastigheter AB och Göteborgs Stad innebär att Platzer avser att överlåta fastigheter i Högsbo/Södra Änggården till staden. Dessa fastigheter ligger i ett område där Platzer är en av de större markägarna och där fortsatt utveckling kräver ökad kommunal markberedskap för framtida kommunala behov, samhällsservice och infrastruktur. Genom förvärvet får staden ett bättre planeringsutrymme för att långsiktigt säkra utvecklingen i Högsbo/Södra Änggården.

I utbyte avser Göteborgs Stad att tilldela Platzer en markanvisning i Centralenområdet, ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Den aktuella byggrätten är planlagd och har potential för en blandad stadsstruktur med bland annat kontor, centrumverksamhet, bostäder, och hotell. Området är en viktig nod i stadens långsiktiga strategi för att skapa fler arbetsplatser och en mer integrerad och levande innerstad.

Syftet med avsiktsförklaringen är att:

bidra till stadens möjlighet att möta framtida behov i Högsbo och skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar utveckling av området.

stärka utvecklingen av Centralenområdet som framtida nav för bostäder och kommersiella ändamål.

skapa en balanserad lösning där båda parter bidrar till och gynnas av Göteborgs utveckling.

Parterna kommer den närmaste tiden att gemensamt utreda byggrättens förutsättningar och därefter teckna markanvisningsavtal. Förhandlingar om överlåtelsen av fastigheterna i Högsbo och markanvisningen i Centralenområdet sker parallellt, med målsättningen att avtal ska kunna tecknas under 2026 eller 2027. Markanvisning och förvärv kräver beslut av exploateringsnämnden.

– Överenskommelsen ger oss möjlighet att växa vidare i Centralenområdet samt fortsätta bidra till utvecklingen av Södra Änggården. Det här är ett viktigt steg för oss, där vi kan kombinera långsiktig utveckling med att vara en aktiv part i Göteborgs stadsutveckling, säger Marie Teike, affärsområdeschef utveckling på Platzer.