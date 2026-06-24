Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet

Platzer gör en stor kontorsuthyrning om 8 000 kvm till en ny kund i fastigheten Tennet i Gullbergsvass/Centralenområdet. Hyresavtalet är sjuårigt och tillträde beräknas ske i december 2027.

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– Det känns fantastiskt att vi fortsätter omvandlingen av Tennet och att vi kan välkomna ett bolag som, precis som vi, ser det stora värdet av förädling av ”det redan byggda” för att passa dagens kontorskund. Vi förädlar framgångsrikt befintliga fastigheter och tar hållbarhetsfrågorna på allvar, vilket affären är ett kvitto på, säger Anders Woodall, affärsområdeschef kontor på Platzer.

Uthyrningen omfattar 8 000 kvm kontor på fastigheten Gullbergsvass 5:26. Hyresavtalet är sjuårigt och tillträde beräknas ske i december 2027. Hyresgästen är en ny kund för Platzer. I dialogen med hyresgästen har det varit ett stort fokus på omfattande återbruk och cirkulära materialval.

Platzer driver en aktiv förädling av fastigheten Tennet (Gullbergsvass 5:26) på Kilsgatan 4, i närheten av nya pendeltågstationen för Västlänken som öppnar vid årsskiftet. Omvandlingen av fastigheten påbörjades för ett år sedan i anslutning till att Nordea meddelade att de kommer att lämna sina ytor.

Platzer förvärvade den 16 700 kvm stora fastigheten där från Skanska i november 2013 för 630 mkr.

Gullbergsvass och Centralenområdet är ett av Göteborgs mest expansiva utvecklingsområden. Här planeras cirka 2 000 nya bostäder och 20 000 nya arbetsplatser, med målet att skapa en levande stadsdel med tydlig koppling till älven, stadskärnan och framtidens mobilitet. Senare i år invigs Västlänken samtidigt som nya bil- och promenadstråk färdigställs.

Platzer arbetar långsiktigt för att bidra till utvecklingen av en hållbar, attraktiv och funktionell innerstad. Centralenområdet och Lilla Bommen är ett av Platzers prioriterade utvecklingsområden – bolaget har ett fastighetsbestånd om drygt 50 000 kvm och en omfattande byggrättsportfölj om cirka 100 000 kvm i området.