Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor

Platzer hyr ut kontorsbyggnaden ARCE i Arendal vid Göteborgs Hamn till ett globalt teknikbolag. Uthyrningen omfattar 6 730 kvm och tecknas som ett tioårigt hyresavtal. Inflyttning sker etappvis från och med mars 2026.

Teknikbolaget etablerar sig i hela kontorsbyggnaden ARCE på fastigheten Arendal 1:29. Lokalerna anpassas med labbytor, godsmottagning och moderna kontorsmiljöer. Hyresavtalet är tioårigt och omfattar 6.730 kvm med ett hyresvärde som uppgår till 122 mkr, med möjlighet till avsteg efter 5 år mot ersättning. Inflyttning sker etappvis från och med mars 2026.

– Vi är glada att välkomna vår nya hyresgäst till Arendal. Att ett globalt teknikbolag väljer att samla sin verksamhet här visar styrkan i både området och vårt erbjudande. Det är också ett resultat av ett starkt arbete inom organisationen, där vi tillsammans utvecklar Arendal till en miljö där framtidens företag kan växa, säger Karin Frisk, fastighetschef på Platzer.

Uthyrningen är den andra större etableringen i Arendal på kort tid. I oktober kommunicerade Platzer starten av industri- och logistikprojektet Arendal Port View, där den första uthyrningen om 10.400 kvadratmeter gjordes till en stor icke namngiven industriaktör. Tillsammans visar affärerna på en stark efterfråga i området och hur Platzer utvecklar en modern etableringsmiljö för teknikintensiva verksamheter.

Arendal samlar idag flera av Sveriges mest betydelsefulla företag, från industribolag som SSAB och AB Volvo till logistikaktörer som Maersk, DFDS, NTEX och DHL, samt växande teknikbolag som Smart High Tech. Kombinationen av etablerade industriföretag och nya teknikaktörer gör området till en dynamisk och framåtblickande miljö.