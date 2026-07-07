Platzer hyr ut 2 600 kvm kontor i Gamlestaden

Platzer gör ännu en kontorsuthyrning till en ny kund i projektet HK Gamlestaden, alltså Mölnlyckes tidigare lokaler. Hyresavtalet är 5-årigt och omfattar 2 600 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 mkr. Tillträde sker 1 juni 2027. Vem som är hyresgäst är hemligt.

– Vi är glada att välkomna ytterligare en hyresgäst till HK Gamlestaden. Uthyrningen är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av fastigheten och området, där vi tar vara på byggnadens karaktär och fina material, säger Sarah Pennycook, affärsutvecklare på Platzer.

Hyresavtalet är 5-årigt med ett årligt hyresvärde som uppgår till cirka 6 mkr. Förhyrningen omfattar 2 600 kvm kontor och verksamhetsspecifik yta, inom fastigheten Bagaregården 17:26 på adressen Gamlestadsvägen 3. Tillträde sker 1 juni 2027. Tidigare i år hyrde Platzer ut 3 300 kvm i samma byggnad.

HK Gamlestaden är kvarteret vars första del uppfördes 1941 som huvudkontor för varuhuskedjan Turitz & Co, ägare av såväl NK som de klassiska EPA-varuhusen. Byggnaden utformades som ett högprofilerat kontor med exklusiva materialval. Under årens lopp har det byggts till i flera etapper och fastigheten var under många år huvudkontor för Mölnlycke Health Care.