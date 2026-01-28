turitzhuset, göteborg, platzer, gamlestaden

Platzer hyr ut 3.300 kvm i Gamlestaden

Platzer gör en stor kontorsuthyrning till en ny kund i Turitzhuset i Gamlestaden. Hyresavtalet är 8-årigt och omfattar 3.300 kvm med ett totalt kontraktsvärde om 73 mkr. Inflyttning sker i december 2026. Etableringen stärker Gamlestadens position som attraktivt kontorsläge i Göteborg.

– Vi är glada att välkomna en ny hyresgäst till Turitzhuset i Gamlestaden. Uthyrningen är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av huset, där vi tar tillvara på dess karaktär med ett tydligt hållbarhetsfokus, säger Sarah Pennycook, affärsutvecklare på Platzer.

Hyresavtalet är 8-årigt med ett totalt kontraktsvärde som uppgår till 73 mkr, med möjlighet till avsteg efter sex år. Förhyrningen omfattar 3.300 kvm kontor, lager och källaryta samt parkering på fastigheten Bagaregården 17:26. Inflyttning sker i december 2026. Hyresgästen är en ny kund för Platzer och tillträder delar av de ytor som förhyrdes av Mölnlycke Healthcare fram till sommaren 2025.

Turitzhuset i Gamlestaden uppfördes 1941 som huvudkontor för varuhuskedjan Turitz & Co, som ägde såväl NK som de klassiska EPA-varuhusen, och utformades som ett högprofilerat kontor med exklusiva materialval. Huset har under årens lopp byggts till i flera etapper och består i dag av sex byggnader. Turitzhuset, eller Bagaregården 17:26, har en total yta om 34.907 kvm.

Under 2025 har Turitzhuset ingått i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Omvandling – RE:purpose, där ArkDes undersökt hur befintliga byggnader kan utvecklas utan rivning. Projektet har fokuserat på hur husets befintliga kvaliteter kan bli en resurs i hållbar, cirkulär stadsutveckling. Den aktuella uthyrningen markerar startpunkten för nästa steg, ett arbete med att lyfta fram och återställa byggnadens kvaliteter och ge Turitzhuset nytt liv.

Gamlestaden är ett viktigt stadsutvecklingsområde i Göteborg som ska knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ska ge nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Omvandlingen av Gamlestaden startade 2010 och kommer att pågå till omkring år 2040.

