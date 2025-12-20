Tillsammans med den Dubai-baserade fastighetsutvecklaren Binghatti presenteras nu Mercedes-Benz Places | Binghatti City – världens första stadsdel helt skapad kring varumärket Mercedes-Benz.

Planerar världens första Mercedes-Benz-stad

Nu tar Mercedes-Benz nästa steg från att bara vara ett bilmärke. Tillsammans med den Dubai-baserade fastighetsutvecklaren Binghatti presenteras nu Mercedes-Benz Places Binghatti City – världens första stadsdel helt skapad kring varumärket Mercedes-Benz. Dyraste lägenheten i högsta tornet uppges kosta cirka 200 miljoner kronor.

Annons

Projektet planeras i Meydan-området i Dubai och omfattar ett sammanhängande distrikt med flera höga hus, totalt cirka 1 miljon kvadratmeter.

Projektet ligger i utkanten av Downtown-området, nära Business Bay. Avståndet till Burj Khalifa är flera kilometer,

Ambitionen är att skapa en stad i staden, där bostäder, mobilitet, service och gemenskap hänger ihop på riktigt, enligt ett pressmeddelande.

Här kombineras exklusiva bostäder med parker och gröna stråk, butiker, restauranger, kultur- och fritidsytor, wellness- och sportzoner samt mobilitetshubbar. Allt inom gångavstånd.

– Vår idé är enkel: att göra varumärket Mercedes-Benz till något man faktiskt kan bo i. Med Binghatti City skapar vi en plats där design, funktion och livskvalitet möts, säger Mathias Geisen, styrelseledamot i Mercedes-Benz Group AG med ansvar för marknad och försäljning.

Lanseringen bygger vidare på den globala satsningen Mercedes-Benz Places. Resan började med det första gemensamma projektet tillsammans med Binghatti: ett 65 våningar högt bostadshus i Downtown Dubai, som nu är under uppförande. Därefter tog konceptet klivet till USA genom samarbetet med JDS Development Group i Miami – Mercedes-Benz första fastighetsprojekt i landet, där byggnationen pågår och försäljningen är i full gång.

Den högsta byggnaden inom projektet i i Dubai planeras bli cirka 341 meter hög och omfatta omkring 65 våningar, vilket placerar den bland Dubais högre bostadstorn, men långt ifrån stadens högsta. Totalt omfattar projektet cirka 150 bostäder, främst större lägenheter och exklusiva penthouses. Mindre lägenheter uppges ha ett pris på runt 20 miljoner kronor och större upp till 50 miljoner kronor. Priset för den allra dyraste lägenheten rapporteras vara 200 miljoner kronor – för 575 kvm, med privat pool och exklusiva planlösningar.  Det högsta huset ska stå klart i slutet av 2026.

Med det fortsatta samarbetet med Binghatti utvecklar man nu idén nu från ett enskilt landmärke till en hel stadsdel i Dubai.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 15:32

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Thon i mål med köpet av börsbolaget

Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

Vasakronans jätte fullt uthyrd– H&M utökar kontor

Under året har flera nya och befintliga hyresgäster valt att stärka sin närvaro i Sergelstan, närmare bestämt i en av ...

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.

Nobbar tvångsförvaltning i södra Stockholm

Det aktuella fastighetsbolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.

Nyfosa i affärer för 515 mkr

Läs om de nio fastigheterna, varav en i Kungens kurva.

 Tillbaka till förstasidan