Planerar världens första Mercedes-Benz-stad

Nu tar Mercedes-Benz nästa steg från att bara vara ett bilmärke. Tillsammans med den Dubai-baserade fastighetsutvecklaren Binghatti presenteras nu Mercedes-Benz Places Binghatti City – världens första stadsdel helt skapad kring varumärket Mercedes-Benz. Dyraste lägenheten i högsta tornet uppges kosta cirka 200 miljoner kronor.

Projektet planeras i Meydan-området i Dubai och omfattar ett sammanhängande distrikt med flera höga hus, totalt cirka 1 miljon kvadratmeter.

Projektet ligger i utkanten av Downtown-området, nära Business Bay. Avståndet till Burj Khalifa är flera kilometer,

Ambitionen är att skapa en stad i staden, där bostäder, mobilitet, service och gemenskap hänger ihop på riktigt, enligt ett pressmeddelande.

Här kombineras exklusiva bostäder med parker och gröna stråk, butiker, restauranger, kultur- och fritidsytor, wellness- och sportzoner samt mobilitetshubbar. Allt inom gångavstånd.

– Vår idé är enkel: att göra varumärket Mercedes-Benz till något man faktiskt kan bo i. Med Binghatti City skapar vi en plats där design, funktion och livskvalitet möts, säger Mathias Geisen, styrelseledamot i Mercedes-Benz Group AG med ansvar för marknad och försäljning.

Lanseringen bygger vidare på den globala satsningen Mercedes-Benz Places. Resan började med det första gemensamma projektet tillsammans med Binghatti: ett 65 våningar högt bostadshus i Downtown Dubai, som nu är under uppförande. Därefter tog konceptet klivet till USA genom samarbetet med JDS Development Group i Miami – Mercedes-Benz första fastighetsprojekt i landet, där byggnationen pågår och försäljningen är i full gång.

Den högsta byggnaden inom projektet i i Dubai planeras bli cirka 341 meter hög och omfatta omkring 65 våningar, vilket placerar den bland Dubais högre bostadstorn, men långt ifrån stadens högsta. Totalt omfattar projektet cirka 150 bostäder, främst större lägenheter och exklusiva penthouses. Mindre lägenheter uppges ha ett pris på runt 20 miljoner kronor och större upp till 50 miljoner kronor. Priset för den allra dyraste lägenheten rapporteras vara 200 miljoner kronor – för 575 kvm, med privat pool och exklusiva planlösningar. Det högsta huset ska stå klart i slutet av 2026.

Med det fortsatta samarbetet med Binghatti utvecklar man nu idén nu från ett enskilt landmärke till en hel stadsdel i Dubai.