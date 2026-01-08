Spårområdet vid östra station kan få ett annat innehåll framöver. Foto: Fastighetsvärlden

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

Roslagsbanan ska dras hela vägen till city istället för att stanna vid Östra Station/KTH. Stationerna Bråvallavägen, Östra station och Stocksund kommer att försvinna och en vid Odenplan att tillkomma. FV har tidigare berättat att det öppnar upp för bostadsutveckling vid Östra Station.

Det var 2015 som FV för första gången berättade att Roslagsbanan kan förlängas till Odenplan, och därmed ändra sträckning bort från Östra station. 2019 kom nyheten att den förlängs in till city, fortfarande med den nya sträckningen via Odenplan istället för Östra station.

Roslagsbanan till city som är planerad att öppna 2038, skriver SL:s presskommunikatör Sophie Gunnarsson i ett mejl till Mitt i och berättar att det inte är klart när de tre stationerna ska lägga ner.

Danderyds kommun har protesterat mot de planerade nedläggningarna av Bråvallavägen och Stocksunds station. SL har inte bemött kritiken, utan har konsekvent hävdat att det är frågor som ligger utanför det område som på sistone diskuterats: sträckan Universitetet till city.

”Följdinvesteringar till Roslagsbanan till City med åtgärder som att stänga station har inte finansiering ännu och vi jobbar inte aktivt med den åtgärden nu”, skriver Sophie Gunnarsson.

Förlängningen av Roslagsbanan till city är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen.

Vid Östra station uppstår väldigt intressanta exploateringsmöjligheter när spårområden kan bebyggas med bostads- och kontorshus. Enligt planen skissar Stockholms stad för 500 bostäder där.

Entrébyggnaden för Östra station. Foto: Fastighetsvärlden
