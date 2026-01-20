Plando har sålt på Hisingen

Plando AB har sålt en kommersiell fastighet med en total yta om 776 kvm, mitt i Ringön på Hisingen i Göteborg. Köpare är Polygripen Holding AB.

Kommersiella Fastigheter har agerat transaktionsrådgivare.

Fastigheten är belägen mitt i Ringön på Hisingen i Göteborg och omfattar en total yta om 776 kvm, fördelad på kontors- och lagerytor.

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1957 och tillbyggdes 1988. Kontorsdelen håller god standard medan lagerdelen är funktionell.

Fastigheten är fullt uthyrd till stabila hyresgäster och erbjuder ett attraktivt läge i ett område som uppvisar ett allt starkare intresse från marknaden.