Pizza Hut i rekonstruktion

Pizza Hut har problem med lönsamheten sedan ett tag. Fastighetsvärlden kan berätta att Pizza Hut ansökt om rekonstruktion och fått den beviljad av Stockholms tingsrätt. Kedjan har 25 restauranger i Sverige, varav var femte med Prisma Properties som hyresvärd.

– Det stämmer att vi har ansökt om en rekonstruktion, säger Nina Ljungdahl som är Nordenchef vid Pizza Hut, till Fastighetsvärlden.

Stockholms tingsrätt beslutade om rekonstruktionen den 10 november, enligt dokument som Fastighetsvärlden tagit del av. Alla hyresavtal har sagts upp.

– Målet är att rädda restaurangerna. Jag är säker på att vi kommer komma igenom detta på ett positivt sätt, säger Nina Ljungdahl.

FV: Hur ser lönsamheten ut för enskilda restauranger. Är det sannolikt att ett antal kommer behöva stängas även om ni tar er igenom rekonstruktionen? 

– Ingen kommentar.

I förvaltningsberättelsen för NRG Pizza, som driver restaurangerna, för 2024 framgår att bolaget brottas med lönsamheten – men att man är ”optimistisk om sin framtid” och ”redo att ändra sin strategi efter behov”.

En kontrollbalansräkning upprättades i februari 2025. För 2024 omsattes 294,6 miljoner kronor, jämfört med 319,6 mkr årets dessförinnan.

Pizza Hut har restauranger i Stockholmsområdet,  Göteborg (Nordstan), Malmö, Borås, Borlänge, Halmstad, Jönköping. Karlstad, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

I Stockholmsområdet finns restaurangerna i Barkarby, Bromma Blocks, Götgatan, Hötorget, Hallunda, Haninge, Heron city, Klarabergsgatan i city, Rotebro, Solna centrum, Sundbyberg, Täby.

Största hyresvärd för Pizza Hut/NRG är Prisma Properties som står för var femte restauranglokal. Det finns fem hyresavtal mellan NRG Pizza och Prisma Properties: I Haninge, Norrköping, Västerås, Örebro och Karlstad. I flera av fallen rör det sig om fastigheter som nästan är specialbyggda för restauranger eller Pizza Hut specifikt. Enheterna är ofta små, 370–400 kvm.

På Klarabergsgatan i centrala Stockholm är det Hufvudstaden som är hyresvärd och vid Hötorget ägs fastigheten av Stockholms stad (inkluderar även Hötorgshallen och Filmstaden).

Pizza Hut ingår i Yum Brands, där bland annat även KFC och Taco Bell ingår.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

