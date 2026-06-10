Pitebo köper centralt för 40 mkr

Kommunala Pitebo AB köper fastigheten Vargen 30, där det tidigare vård- och omsorgsboendet Österbo på Storgatan i centrala Piteå legat. Affären uppgår till 38,6 miljoner kronor efter en öppen budgivning där fyra anbudsgivare deltog. Inför försäljningen värderades fastigheten till 25 miljoner kronor.

Österbo uppfördes 1978 och omfattar 7 325 kvadratmeter med 56 lägenheter. Fastigheten har under många år använts som särskilt boende för äldre. När socialtjänsten genomförde verksamhetsförändringar och sade upp lokalerna beslutade Fastighets- och servicenämnden att sälja fastigheten.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av försäljningen. När kommunens verksamheter inte längre har behov av fastigheten känns det rätt att avyttra den till en annan fastighetsägare, säger Ulf Hartman, ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Fastigheten har värderats till 25 miljoner kronor och det vinnande budet från Pitebo landade på 38,6 miljoner kronor.

– Det här är en bra affär för kommunen, fastigheten värderades till 25 miljoner kronor, medan marknaden bedömde värdet betydligt högre, vilket är mycket positivt, säger Jan Ställ, Fastighets- och serviceförvaltningen.

Inför försäljningen har kommunen fått ett positivt planbesked som öppnar för framtida användning inom bland annat boende, kontor och centrumändamål. Eventuella förändringar av detaljplanen kommer att hanteras av den nya ägaren.

För Pitebo innebär affären en möjlighet att utveckla en centralt belägen fastighet med många framtida användningsområden.

– Vi ser stor potential i fastigheten och är mycket glada över att få ta över ägarskapet. Byggnaden är i gott skick och har ett fantastiskt läge. Pitebo kommer att skapa nya bostäder i modern tappning som vi hoppas kan attrahera Piteborna i en framtid. Vi ser fram emot att få påbörja arbetet i den här processen, säger Maria Adlers, vd för Pitebo

– Det här är en långsiktig investering för Pitebo. Vi ser fram emot att utveckla fastigheten på ett sätt som bidrar till ett levande och attraktivt centrum samtidigt som vi tar vara på de kvaliteter som redan finns i byggnaden, säger Anders Lundkvist, styrelseordförande i Pitebo.

Försäljningen förutsätter beslut i kommunfullmäktige.