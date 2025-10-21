Pionjären köper av Rikshem i Luleå

Pionjären har tillträtt fastigheten Sundsgården 4 i Luleå, som förvärvats från Rikshem. Fastigheten hyrs i sin helhet av Luleå kommun. Förvärvet är ett led i Pionjärens satsning på att växa på orten.

Fastigheten Sundsgården 4 är en samhällsfastighet om ca 12.000 kvm belägen på Östermalm i Luleå.

– Vi är mycket glada över att välkomna Sundsgården 4 till vårt bestånd. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att växa i Luleå och Norrbotten, och genom att stärka vår närvaro kan vi fortsätta bidra till den lokala utvecklingen. Fastigheten är fullt uthyrd till Luleå kommun. Vi har inga planer på att ändra fastighetens användning, utan ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med kommunen, säger Kim Sundberg, vd på Pionjären Fastighets AB.

Pionjären Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag som förvärvar, äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i norra Sverige. Pionjären äger och förvaltar cirka 120.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på omkring 60 fastigheter, främst i Boden och Luleå.