Pionjären förvärvar fem fastigheter

Pionjären Fastighets AB har genomfört två separata fastighetstransaktioner i Luleå och Boden. Totalt förvärvas fem fastigheter.

Transaktionen i Luleå avser tre fastigheter – Stören 18, Stören 25 och Stören 26 – och representerar en konsolidering av bolagets position inom Södra hamn i centrala Luleå. Fastigheterna omfattar kontor, utbildningslokaler och verksamhetsytor och utgör ett sammanhållet bestånd i ett etablerat verksamhetsområde.

Transaktionen i Boden omfattar Tulpanen 4 och Tallen 8, två välkända landmärken i Bodens stadskärna med lång historik och stark lokal förankring. Förvärvet stärker bolagets närvaro i centrum och breddar den regionala plattformen genom en kombination av bostäder och kommersiella lokaler i strategiska lägen.

Förvärven är i linje med Pionjären Fastighets AB:s långsiktiga strategi att stärka sin närvaro i tillväxtmarknader i norra Sverige genom selektiva investeringar i fastigheter med stabila kassaflöden och utvecklingspotential, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

– Dessa transaktioner stärker vår marknadsposition och kompletterar vårt befintliga bestånd på ett strategiskt sätt. Vi ser goda möjligheter att skapa långsiktigt värde genom aktiv förvaltning, lokalt engagemang och ett disciplinerat investeringsperspektiv, säger Kim Sundberg, Pionjären Fastighets AB.

– Vår ambition är att fortsätta växa strukturerat i regioner där vi har lokal förankring och god marknadskännedom. Vi ser positivt på utvecklingen i både Luleå och Boden och bedömer att dessa investeringar stärker vår plattform för framtida expansion, fortsätter Sundberg.

Pionjären Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag som förvärvar, äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i norra Sverige. Pionjären äger och förvaltar cirka 120.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på omkring 60 fastigheter, främst i Boden och Luleå.

