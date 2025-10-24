Pionjären bygger nytt till Nobina

Fastighetsbolaget Pionjären fortsätter att utveckla sitt bestånd i Norrbotten. Nu byggs en ny anläggning på 1.200 kvm som hyrs av Nobina, Nordens största kollektivtrafikföretag, i Manhems företagspark. Den nya anläggningen stärker Nobinas kapacitet i regionen och är anpassad för drift, service och underhåll av bussflottan.

Fakta om projektet

  • Nyproduktion: 1.200 kvm
  • Plats: Boden
  • Färdigställande: Hösten 2026
  • Hyresgäst: Nobina
  • Fastighetsägare: Pionjären Fastighets AB
  • Entreprenör: Norrläge
Byggnationen är strategiskt placerad med goda kommunikationsmöjligheter och utformas för att möta moderna krav på både miljö och arbetsmiljö. Lokalerna blir flexibla och effektiva, med verkstadsytor, uppställningsplatser och serviceanpassade funktioner.

– Det här är en viktig investering för Nobina i Norrbotten. Vi ser en stark utveckling i regionen och vill fortsätta vara en drivande part i den gröna omställningen. Med den nya anläggningen får vi både ökad kapacitet och en modern arbetsmiljö som skapar värde för såväl våra medarbetare som resenärer, säger Joakim Söderqvist Produktionschef Norrbotten, Nobina.

Även Pionjären ser satsningen som en naturlig del av bolagets tillväxtstrategi.

– Vi vill bidra till Norrbottens utveckling och tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler. Samarbetet med Nobina är ett bra exempel på hur vi kan skapa långsiktiga lösningar som både stärker våra hyresgäster och utvecklar regionen i stort, säger Kim Sundberg, vd på Pionjären.

