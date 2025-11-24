Pierre Mazeret ny regionchef på Catena

Pierre Mazeret har tillträtt som ny regionchef i region öst på Catena.

Pierre Mazeret har en lång och gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen. Han kommer närmast från Fokus Nordic där han sedan 2023 har ansvarat för förvaltningen av utländska kunders fastighetsportföljer i Sverige. Innan dess arbetade Mazeret under många år på Newsec.

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Pierre, som med sina kunskaper om helhetsförvaltning och sin ledarskapserfarenhet, har alla förutsättningar för att leda vår kompetenta förvaltningsorganisation på plats och fortsätta utveckla region öst framgångsrikt, säger Catenas fastighetschef Johan Franzén.

Catenas region öst omfattar idag 864 000 kvm logistikyta och täcker hela norra Sverige och Stockholm/Mälardalsregionen samt arbetsområden i exempelvis Norrköping, Linköping, Örebro och även i Karlstad.