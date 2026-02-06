PhoneHero tecknar avtal med Svenska Hus i Bromma

Svenska Hus i Stockholm har tecknat avtal om uthyrning av 463 kvm kontorsyta på Ekbacksvägen 32 i Bromma till PhoneHero, ett snabbväxande bolag specialiserat på reparationer av mobiltelefoner och annan konsumentelektronik. Inflyttning sker under våren 2026.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Phone Hero till Ekbacksvägen 32. Vår ambition är alltid att erbjuda kostnadseffektiva och välplanerade kontorslösningar i Bromma, och det känns roligt att kunna möta behoven hos ett bolag i så stark utveckling, säger Anna Lorentz, regionchef på Svenska Hus i Stockholm.

Det nya kontoret kommer att fungera som ett nav för PhoneHero’s verksamhet och bidra till att attrahera nya och behålla medarbetare i takt med bolagets fortsatta expansion.

– För oss är detta ett viktigt steg. Den ökande efterfrågan för att tryggt kunna köpa och sälja begagnade mobiler kräver att vi fortsätter växa, och ett inbjudande och ändamålsenligt kontor hjälper både vår organisation och våra medarbetare att lyckas. Lokalen passar våra behov perfekt och processen med Svenska Hus har varit smidig och professionell, säger Patrik Sandgren, vd på PhoneHero.

