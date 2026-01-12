Petra Krüger ny vd på Trianon

Trianons nuvarande vd Olof Andersson föreslås väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman. Nuvarande styrelseordförande, Richard Hultin, har avböjt omval. Samtidigt utser styrelsen Petra Krüger till ny vd. Hon kommer närmast från ett toppjobb vid NCC.

Olof Andersson har varit vd i Trianon sedan 2006, när han förvärvade bolaget. Fastighetsbeståndet bestod då av fastigheter till ett värde av 200 mkr, vilket ökat till dagens 12,3 mdr. Sedan börsnoteringen 2017 har förvaltningsresultat, hyresintäkter och fastighetsvärden ökat stadigt och Malmöbaserade Trianon har en stabil finansiell ställning.

Förändringen i vd-rollen är en planerad succession och ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling. Nuvarande vd Olof Andersson kommer i sin roll som styrelseordförande borga för en viktig kontinuitet i Trianons fortsatta utveckling, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Petra Krüger kommer närmast från en roll som Sverigechef inom NCC Property Development och har dessförinnan en bred och gedigen bakgrund inom bostadsutveckling i Skanska. Petra tillträder rollen som vd i augusti 2026. Styrelsen har utsett bolagets vice VD och ekonomichef, Mari-Louise Hedbys, till tillförordnad VD för perioden efter årsstämman den 21 maj och fram till dess att Petra tillträder som VD.

Olof Andersson, största ägare och avgående vd kommenterar:

– Mitt engagemang i Trianon fortsätter och jag har för avsikt att förbli långsiktig ägare. När en ny VD nu är på plats frigörs mer tid för strategiskt arbete tillsammans med styrelse och VD. Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Petra Krüger som ny VD för Trianon. Hennes tydliga affärsmannaskap och fokus på långsiktigt värdeskapande kommer att vara viktiga tillgångar i den fortsatta utvecklingen av bolaget, och jag ser fram emot samarbetet.

Trianons styrelseordförande, Richard Hultin, kommenterar:

– Vi i styrelsen är mycket nöjda med att kunna utse Petra Krüger till ny VD. Hon kommer att passa in i Trianon på ett utmärkt sätt och tillföra mycket med sin breda erfarenhet, sin energi och sitt goda ledarskap. Detta i kombination med att Olof Andersson går in i rollen som ordförande säkerställer Trianons kontinuitet och framtida utveckling.

Petra Krüger, blivande vd i Trianon säger:

– Jag har under en längre tid följt Trianon med stort intresse och lockas av bolagets ambition att kombinera stark värdeutveckling med samhällsnytta. Bolagets fokus på bostäder och kommersiell fastighetsutveckling i ett växande Malmö med kringliggande kommuner är mycket attraktivt. Jag är stolt över förtroendet att få leda Trianon och ser fram emot att tillsammans med medarbetare, ledning, styrelse och ägare samt i dialog med våra boende och verksamheter, ta bolaget vidare till nästa nivå.

Nuvarande styrelseordförande, Richard Hultin, har varit i Trianons styrelse sedan 2021 och styrelseordförande sedan 2025.

– Richard har varit en del av Trianons styrelse i flera år och har spelat en stor roll för bolagets utveckling och stabilitet. Jag vill tacka honom för hans engagemang, affärssinne och ledarskap och är mycket glad att Richard kommer fortsätta sitt engagemang inom koncernen.

Valberedningen kommer att presentera sitt fullständiga förslag till styrelse i kallelsen inför årsstämman. Ett begränsat antal större aktieägare som tillsammans innehar mer än 50 procent av rösterna i Trianon avser att rösta för förslaget att Olof Andersson ska väljas till ny styrelseordförande.