Petra Krüger.

Petra Krüger ny vd på Trianon

Trianons nuvarande vd Olof Andersson föreslås väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman. Nuvarande styrelseordförande, Richard Hultin, har avböjt omval. Samtidigt utser styrelsen Petra Krüger till ny vd. Hon kommer närmast från ett toppjobb vid NCC.

Annons

Olof Andersson har varit vd i Trianon sedan 2006, när han förvärvade bolaget. Fastighetsbeståndet bestod då av fastigheter till ett värde av 200 mkr, vilket ökat till dagens 12,3 mdr. Sedan börsnoteringen 2017 har förvaltningsresultat, hyresintäkter och fastighetsvärden ökat stadigt och Malmöbaserade Trianon har en stabil finansiell ställning.

Förändringen i vd-rollen är en planerad succession och ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling. Nuvarande vd Olof Andersson kommer i sin roll som styrelseordförande borga för en viktig kontinuitet i Trianons fortsatta utveckling, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Petra Krüger kommer närmast från en roll som Sverigechef inom NCC Property Development och har dessförinnan en bred och gedigen bakgrund inom bostadsutveckling i Skanska. Petra tillträder rollen som vd i augusti 2026. Styrelsen har utsett bolagets vice VD och ekonomichef, Mari-Louise Hedbys, till tillförordnad VD för perioden efter årsstämman den 21 maj och fram till dess att Petra tillträder som VD.

Olof Andersson, största ägare och avgående vd kommenterar:

– Mitt engagemang i Trianon fortsätter och jag har för avsikt att förbli långsiktig ägare. När en ny VD nu är på plats frigörs mer tid för strategiskt arbete tillsammans med styrelse och VD. Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Petra Krüger som ny VD för Trianon. Hennes tydliga affärsmannaskap och fokus på långsiktigt värdeskapande kommer att vara viktiga tillgångar i den fortsatta utvecklingen av bolaget, och jag ser fram emot samarbetet.

Trianons styrelseordförande, Richard Hultin, kommenterar:

– Vi i styrelsen är mycket nöjda med att kunna utse Petra Krüger till ny VD. Hon kommer att passa in i Trianon på ett utmärkt sätt och tillföra mycket med sin breda erfarenhet, sin energi och sitt goda ledarskap. Detta i kombination med att Olof Andersson går in i rollen som ordförande säkerställer Trianons kontinuitet och framtida utveckling.

Petra Krüger, blivande vd i Trianon säger:

– Jag har under en längre tid följt Trianon med stort intresse och lockas av bolagets ambition att kombinera stark värdeutveckling med samhällsnytta. Bolagets fokus på bostäder och kommersiell fastighetsutveckling i ett växande Malmö med kringliggande kommuner är mycket attraktivt. Jag är stolt över förtroendet att få leda Trianon och ser fram emot att tillsammans med medarbetare, ledning, styrelse och ägare samt i dialog med våra boende och verksamheter, ta bolaget vidare till nästa nivå.

Nuvarande styrelseordförande, Richard Hultin, har varit i Trianons styrelse sedan 2021 och styrelseordförande sedan 2025.

Olof Andersson, största ägare och avgående vd kommenterar:

– Richard har varit en del av Trianons styrelse i flera år och har spelat en stor roll för bolagets utveckling och stabilitet. Jag vill tacka honom för hans engagemang, affärssinne och ledarskap och är mycket glad att Richard kommer fortsätta sitt engagemang inom koncernen.

Valberedningen kommer att presentera sitt fullständiga förslag till styrelse i kallelsen inför årsstämman. Ett begränsat antal större aktieägare som tillsammans innehar mer än 50 procent av rösterna i Trianon avser att rösta för förslaget att Olof Andersson ska väljas till ny styrelseordförande.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:00

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Newsflash

Idag kl. 08:00

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

Bilder: Tredje penthouset i Karlatornet sålt

En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,6 mdr

16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.

Ratad nisch blev guldgruva
Tillbaka till förstasidan