Peter Ullmark, Brinova
Peter Ullmark. Foto: André de Loisted

Peter Ullmark ny vd vid Brinova

Styrelsen för Brinova har utsett Peter Ullmark till ny vd för koncernen. Han kommer närmast från en tjänst som COO vid Victoriahem.

Peter Ullmark är civilingenjör från Lunds universitet, LTH, Tekniska fakulteten, med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen och är i dag COO för Victoriahem AB, tidigare Victoria Park AB och Hembla, från och med maj 2020. Peter Ullmark har tidigare haft flera ledande befattningar inom Akelius, senast som chef för Skandinavien.

Peter Ullmark tillträder sin nya roll senast den 16 juni 2026 och efterträder Per Johansson som valt att gå i pension efter tio år som vd för Brinova. Per Johansson kvarstår i sin tjänst tills Peter Ullmark tillträder sin nya tjänst.

– Vi känner Peter som en duktig och driven person och han är rätt person att leda företaget i vårt arbete med att utveckla verksamheten, skapa en lönsam och kostnadseffektiv förvaltning med låg vakansgrad. Peter kommer också att få i uppdrag att ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion, säger Erik Selin, styrelseordförande på Brinova.

– Jag ser mycket fram emot det här uppdraget. Jag ser en stor potential i Brinova med tanke på den fina portföljen som inkluderar de fastigheter som nyligen förvärvats från K-Fastigheter. Brinova har en stark position i södra Sverige och därifrån kommer vi att växa i närliggande geografier, säger Peter Ullmark.

Brinova har ett börsvärde om 3,6 miljarder kronor. K-Fast är majoritetsägare i Brinova med 57,6 procent av rösterna. Balder (13,3%) och Backahill (17%) är också stora ägare i Brinova.

 

