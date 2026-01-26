Visionsbild av hotellet.

Percy Nilsson och Granitor satsar på hotell i Hyllie

Granitor Properties och Malmö Bra Bostad, som ägs av entreprenören Percy Nilsson, går samman i utvecklingen av ett nytt destinationshotell i Hyllie. Hotellet beräknas stå klart för invigning vid årsskiftet 2028/2029.

Annons

Läs även

Hotellet blir en central del i det expansiva kvarteret Embassy of Sharing – ett av Malmös mest progressiva stadsutvecklingsprojekt.

Totalt handlar det om 9.000 kvm BTA där det bland annat planeras för cirka 180 hotellrum. Hotellbyggnaden planeras som U-formad huskropp i fem våningar, med en högre L-formad del ovanpå som blir 9 våningar hög. Spa-enheten ska placeras i mitten, på plan sex och delvis på plan 5. Spadelen omfattar 750 kvm.

Med fokus på spaupplevelser, hållbarhet och service i toppklass planeras ett modernt upper business-hotell med internationell standard. Ambitionen är att skapa Malmös första spahotell – en oas för återhämtning, möten och upplevelser, i direkt anslutning till stadens evenemangs- och företagskluster i Hyllie.

Preliminär byggstart är planerad till början av 2027.

– Det här blir ett viktigt tillskott till Embassy of Sharing och vårt arbete med att utveckla området till en hållbar och levande stadsdel. Ett hotell som bidrar med både karaktär, liv och attraktionskraft, säger Peter Syrén, vd för Granitor Properties.

Malmö Bra Bostad, som redan driver Malmö Arena och Malmö Arena Hotel, har lång erfarenhet av att erbjuda boende och service i direkt anslutning till evenemang, konferenser och stora besöksflöden.

– Vår ambition är att skapa ett hotell som verkligen sticker ut – en välkomnande oas där gäster kan koppla av, återhämta sig och njuta av hög kvalitet i varje detalj. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Granitor utveckla denna nya destination i Malmö, säger Linda Persson, vd för Malmö Arena Hotel.

– Det här hotellet blir Malmös första spahotell och ett starkt komplement till våra befintliga verksamheter. Det stärker vår närvaro i Hyllie och bidrar till stadens fortsatta utveckling som besöks- och evenemangsstad, säger Nina Ulvinen, koncernchef för Malmö Bra Bostad.

– Ett spännande tillskott som stärker både identiteten och hållbarhetsprofilen för Embassy of Sharing. Projektet ligger helt i linje med vår vision för området, säger Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties.

Projektet avser fastigheten Levnadskonstnären, som ligger bredvid projektet Drivbänken.

Bild på hela området där Levnadskonstnären är den gröna fastigheten intill Drivbänken.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.
Krönika

Det vore bra att prata lite mindre om Nobel Center

”Vi bråkar om Nobel Center – medan framtidens samhälle faller mellan stolarna.”

 Tillbaka till förstasidan