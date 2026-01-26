Percy Nilsson och Granitor satsar på hotell i Hyllie

Granitor Properties och Malmö Bra Bostad, som ägs av entreprenören Percy Nilsson, går samman i utvecklingen av ett nytt destinationshotell i Hyllie. Hotellet beräknas stå klart för invigning vid årsskiftet 2028/2029.

Hotellet blir en central del i det expansiva kvarteret Embassy of Sharing – ett av Malmös mest progressiva stadsutvecklingsprojekt.

Totalt handlar det om 9.000 kvm BTA där det bland annat planeras för cirka 180 hotellrum. Hotellbyggnaden planeras som U-formad huskropp i fem våningar, med en högre L-formad del ovanpå som blir 9 våningar hög. Spa-enheten ska placeras i mitten, på plan sex och delvis på plan 5. Spadelen omfattar 750 kvm.

Med fokus på spaupplevelser, hållbarhet och service i toppklass planeras ett modernt upper business-hotell med internationell standard. Ambitionen är att skapa Malmös första spahotell – en oas för återhämtning, möten och upplevelser, i direkt anslutning till stadens evenemangs- och företagskluster i Hyllie.

Preliminär byggstart är planerad till början av 2027.

– Det här blir ett viktigt tillskott till Embassy of Sharing och vårt arbete med att utveckla området till en hållbar och levande stadsdel. Ett hotell som bidrar med både karaktär, liv och attraktionskraft, säger Peter Syrén, vd för Granitor Properties.

Malmö Bra Bostad, som redan driver Malmö Arena och Malmö Arena Hotel, har lång erfarenhet av att erbjuda boende och service i direkt anslutning till evenemang, konferenser och stora besöksflöden.

– Vår ambition är att skapa ett hotell som verkligen sticker ut – en välkomnande oas där gäster kan koppla av, återhämta sig och njuta av hög kvalitet i varje detalj. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Granitor utveckla denna nya destination i Malmö, säger Linda Persson, vd för Malmö Arena Hotel.

– Det här hotellet blir Malmös första spahotell och ett starkt komplement till våra befintliga verksamheter. Det stärker vår närvaro i Hyllie och bidrar till stadens fortsatta utveckling som besöks- och evenemangsstad, säger Nina Ulvinen, koncernchef för Malmö Bra Bostad.

– Ett spännande tillskott som stärker både identiteten och hållbarhetsprofilen för Embassy of Sharing. Projektet ligger helt i linje med vår vision för området, säger Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties.

Projektet avser fastigheten Levnadskonstnären, som ligger bredvid projektet Drivbänken.