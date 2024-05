Taube dumpar aktier i OP

Per Taube sa till FV att han inte planerade för något längre engagemang i Oscar Properties efter att han blivit storägare. Han har nu redan hunnit sälja stora delar. Aktien har fallit till rekordlåga 8 öre. Ny största ägare i OP är Dragfast.

Under måndagen framkom det att Per Taube för en vecka sedan köpt 24 miljoner aktier, vilket exakt motsvarar det antal aktier som Oscar Engelberts bolag Parkgate avyttrade till följd av pantrealisation.

Per Taube har sedan dess sålt aktier vid två tillfällen. Första gången 6 miljoner aktier och andra gången 7 miljoner aktier. Han är nu under 10 procent av aktierna (hade 16,9 procent), vilket föranlett ett nytt flaggningsmeddelande.

Per Taube äger nu ungefär 7,8 procent av Oscar Properties. Största ägare är Dragfast (ägt av Marjan Dragicevic) som äger 19,5 procent.

När nyheten om att Per Taube blivit stor ägare i OP kom ut under måndagsmorgonen stack den megapressade aktiekursen upp, från 14 till 19 öre. Inför börsens stängning föll kursen till 10 öre. Under tisdagsförmiddagen handlades aktien på 8 öre – en halvering jämfört med 24 timmar tidigare.

Ocsar Engelbert blev alltså förra veckan av med nästan alla sina aktier. Men våren 2017 sålde han en stor mängd aktier frivilligt – till en aktiekurs som var väldigt nära all time high.