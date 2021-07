Per Nilsson tar över John Mattson efter Siv Malmgren

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2.800 hyreslägenheter och med verksamhet i fem kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars till 8,2 miljarder kronor.

Per Nilsson har en bred fastighetskompetens med flera års erfarenhet av utveckling och förvaltning och kommer närmast från Klövern, Stockholm.

Nilsson har sedan 2014 haft flera chefspositioner inom Akademiska Hus och Klövern, närmast i rollen som regionchef projektutveckling med ansvar för Klöverns projekt- och stadsutveckling i region Stockholm Norr och Väst.

Han har även arbetat som managementkonsult med uppdrag för bland annat byggbranschen samt arbetat inom aluminiumindustrin i en global strategisk roll.

Per Nilsson har en civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

– Efter en noggrann rekryteringsprocess är det glädjande att i dag kunna presentera Per Nilsson som ny vd för John Mattson. Med sin breda erfarenhet från fastighetsbranschen och sin goda ledarskapskompetens är styrelsen övertygad om att Per är rätt person att ta vid det tillväxtarbete som Siv Malmgren så framgångsrikt har skapat en plattform för. Jag hälsar Per varmt välkommen till John Mattson och vill samtidigt tacka Siv Malmgren för mycket gott arbete under sina totalt 25 år i bolaget, varav 15 år som vd, säger John Mattsons styrelseordförande Johan Ljungberg.

John Mattson Fastighetsföretagen AB noterades på börsen 2019, dessförinnan var bolaget familjeägt av arvtagare till byggmästare John Mattson. Bolaget är nu väl etablerat på börsen och en tillväxtresa pågår. John Mattson har det senaste året expanderat utanför Lidingö och finns nu även i Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby.

– John Mattson är ett fint och välskött bolag med en spännande tillväxtstrategi. Jag ser mycket fram emot att tillträda som vd och tillsammans med medarbetare och styrelse vidareutveckla bolaget. Med mina erfarenheter från flera roller, inom både fastighetsbranschen och andra branscher, kan jag bidra med att bygga de viktiga strukturer som krävs för ett växande bolag, säger Per Nilsson.

Per Nilsson kommer att tillträda rollen som vd senast den 10 januari 2022.