Per Asplund lämnar Ramsbury efter 13 år

Per Asplund och Lars Drangel anställdes på Ramsbury med uppgiften att bygga upp bolagets fastighetsportfölj åt ägaren Stefan Persson. Nu 13 år senare – och efter att ha köpt fastigheter i flera världsmetropoler – går Per Asplund i pension, vid 69 års ålder.

Stefan Persson hyllar Per Asplunds insatser:

– Per Asplund betraktas med all rätta som en legend i fastighetsbranschen. Vi har haft stor glädje av Per på Ramsbury och han har varit en starkt bidragande orsak till vår framgång under de år vi arbetat tillsammans. Lika uppskattad är Per för sin personlighet och förmåga att sprida glädje på jobbet. Vi är många som kommer sakna Per, både i branschen och på kontoret, säger Stefan Persson till Fastighetsvärlden.

Det är dock lite slumpartat att Stefan Persson blev arbetsgivare. Det kunde lika väl blivit en annan av näringslivet allra största, Ingvar Kamprad.

Asplund och kollegan Drangel arbetade i slutet av 90-talet på Catella. Duon hade under ett tag haft Åhlénsfastigheten i Stockholms city under uppsikt och de tyckte att fastigheten hade fel ägare. Den ägdes av holländska Akzo Nobel som fått in den via ett annat köp som inte hade med fastigheter att göra.

– För den holländska ägaren var den en rörelsefrämmande tillgång. Men det var samtidigt en kassako, men med riktigt låga hyror vid tillfället. Vi höll på att sälja fastigheten till Inter Ikea. Allt var klart, men affären avbröts efter att Ingvar Kamprad själv sa nej. Han ville inte bli förknippad med att ha köpt en stor och dyr fastighet mitt i centrala Stockholm, minns Per Asplund.

Per Asplund och Lars Drangel tvingades till nystart och kontaktade H&M:s storägare Stefan Persson om han var intresserad. De fick till ett möte med Persson och Jan Jacobsen, Perssons personliga rådgivare och H&M:s finanschef. Stefan Persson hade tidigare inte gjort några större placeringar i fastigheter. Mötet ägde rum i Salénhuset (nuvarande Mood) där klädjätten då hade sitt huvudkontor, inte så långt ifrån Catellahuset på Birger Jarlsgatan.

– De lyssnade på vad vi sa och ställde flera frågor. När vi sedan lämnat mötet och hunnit halvvägs åter till vårt kontor ringer Janne och sa: ”Vi kör”.

Idag, drygt 18 år senare bedömer Fastighetsvärlden att Ramsburys bestånd är värt 33–35 miljarder kronor, varav drygt hälften i utlandet,

Affären med Åhlénshuset, tomträtten till fastigheten Gripen 12, ägde rum 1999. Sex år senare anställde Stefan Persson duon Asplund och Drangel på heltid. Det efter att han fått så många förslag på vad som borde göras, till exempel att köpa loss äganderätten till Åhlénshuset samt idéer kring hyresnivåer och även fler fastighetsförvärv.

– Vi kom med många idéer. Till slut tyckte Stefan att det är bättre att vi genomför idéerna själva istället för att endast komma med förslag.

– Det har varit ett drömjobb på alla vis. Det har varit jäkligt roligt, och kul att lära känna Stefan och även lära känna H&M. Det har varit en fantastiskt trevlig arbetsplats med korta beslutsvägar. Det har varit intressant att lära sig många internationella marknader, alla lite olika.

Det första förvärvet utomlands ägde rum sommaren 2007 genom ett köp på Champs-Élysée i Paris. Därefter har Ramsbury fortsatt att köpa fastigheter i absolut bästa läge även i London, München, Rom, New York och Washington. Per Asplund konstaterar att uppdragsgivaren själv har ett stort fastighetsintresse.

– Stefan har alltid varit väldigt intresserad. Vi har alltid resonerat och vi har alltid varit överens. Han är kunnig även om det inte är på detaljnivå.

– Jag känner mig stolt över vad vi åstadkommit vi tre personer, inklusive Stefan, som jobbat med detta. Jag tror, eller vet, att även Stefan är väldigt nöjd med hur Ramsbury har utvecklats.

För ett år sedan anställde Ramsbury Ola Nilsson för att successivt ta över delar av Per Asplunds uppgifter. Formellt jobbar 69-årige Asplund sin sista dag den 22 januari.

– Livet är ändligt. Det är så mycket som jag vill göra.

Asplund lockas inte av styrelseuppdrag, om det inte finns något riktigt intressant uppdrag där han skulle kunna tillföra något kunskapsmässigt om till exempel fastighetsägande utomlands. I övrigt planerar han för att tillbringa mer tid i huset på Sicilien, fler timmar för att köra sin entusiastbil (en jaguar från 1966) och även tid för mindre fastighetsinvesteringar i Trosa med några vänner.