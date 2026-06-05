Pegasus avyttrar för 70 mkr i Luleå
Affär i området Storheden.
Affär i området Storheden.
Delar även ut beröm till polisen.
FV Fokus ✓ Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
110 000 kvm och drygt 800 intagna.
Säljer nästan 10 procent över värdering.
”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”
Kan bli en av de större etableringarna i Norden.
Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Varför byggs det inte där behoven är som störst? I en FV-krönika granskas glappet mellan bostadsbehov, politiska beslut och människors faktiska möjligheter att flytta.
Båda har suttit i företagsledningen i mer än tio år.
FV berättar om de fyra fastigheterna.
Kommer förvalta fastigheter för cirka 50 miljarder kronor.
Kompletterar höghus med en byggnad som kragar ut över vattnet.