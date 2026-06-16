Peab ska bygga badhus i Helsingborg för 825 mkr

Peab har fått uppdraget att bygga ett badhus i Helsingborg. Beställare är Helsingborgs stad och kontraktssumman uppgår till 825 miljoner svenska kronor.

Det nya badhuset blir en del av den nya stadsdelen Oceanhamnen och får havet som närmaste granne. Det placeras i direkt anslutning till Oceanhamnens kajstråk, mellan Oslopiren och Oceanpiren.

Oceanhamnsbadet blir ett aktivitets- och familjebad som rymmer en 50-meters tävlingsbassäng med läktare för upp till 1 500 åskådare, en 25-meters träningsbassäng samt en multibassäng med höj- och sänkbar botten, anpassad för simundervisning, rehabilitering, babysim och friskvårdsverksamhet. Total yta blir 18 500 kvadratmeter bruttoarea.

– Det här är ett stort steg för oss alla i projektet att vi nu går in i nästa fas. Peab och kommunens organisation har kompletterat varandra väl och vi har lagt en stabil grund för att åstadkomma ett bra projekt och ett fint badhus. Projektet är ett tydligt exempel på hur vi arbetar nära våra lokala samhällen och skapar långsiktiga värden tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, säger Mani Mozaffari, regionchef på Peab.

– Vi ser med stor glädje fram emot byggstarten av Oceanhamnsbadet. Ett nytt badhus i Helsingborg är efterlängtat av många och det känns mycket roligt att vi nu går in i nästa fas i projektet, säger Olof Carlius, tf fastighetsdirektör Helsingborgs stad.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Arbetet startar hösten 2026 och beräknas vara färdigställt våren 2030.

Detta entreprenadkontrakt har föregåtts av ett så kallat fas 1-avtal som innebär att Peab kontrakterats för att tillsammans med kund hitta en optimerad produkt med rätt kvalitet samt att hantera risker och möjligheter. Nu går projektet in i fas 2 efter tecknande av entreprenadkontrakt som innebär produktion.

Projektet orderanmäls i affärsområde Bygg i det andra kvartalet 2026.