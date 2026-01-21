Peab ska bygga 20.000 kvm Hjärta åt Vasakronan

Vasakronan ger Peab i uppdrag att bygga ett socialt nav i Uppsala som bland annat ska innehålla hotell, kontor och restaurang. Hjärta kommer att bli drygt 20.000 kvadratmeter stort, fördelat på två huskroppar med 12.700 kvadratmeter hotell och 8.800 kvadratmeter kontor. Kontraktssumman uppgår till 700 miljoner svenska kronor.

Det nya navet kallas för Hjärta och kommer att ligga i Uppsalas nya stadsdel Södra city. Hjärta kommer att bli drygt 20.000 kvadratmeter stort, fördelat på två huskroppar med 12.700 kvadratmeter hotell och 8.800 kvadratmeter kontor. Huskropparna kommer att dela bottenvåning med gemensam entré och lobby. Hotellet som ska bli åtta våningar högt med 237 hotellrum kommer att drivas av Scandic.

Under sommaren 2025 påbörjades arbetet med systemhandlingar och bygghandlingar för projektet och under hösten startade de förberedande mark- och grundläggningsarbetena. Dessa planeras att vara färdigställda under januari då arbetet med betongkonstruktionerna tar vid.

– Vi är väldigt stolta över att Peab fått förtroendet att bygga Uppsalas nya sociala nav. Det här är ett stort projekt där Vasakronan har höga ambitioner vad gäller miljö- och klimatpåverkan. De höga ambitionerna har vi haft med oss i projekteringsarbetet och redan under grundläggningsarbetena har vi använt klimatförbättrade betongpålar och träpålar för att minska klimatpåverkan. Nu startar byggproduktionen och även den är planerad i minsta detalj för att begränsa miljöpåverkan så mycket som möjligt, säger Henrik Lundin, arbetschef på Peab.

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå Platina, det allra högsta betyget. Det kommer bland annat nås genom att återbruka bjälklagselement i hotellfastigheten och genom att använda en så kallad hybridstomme i kontorsfastigheten. I hybridstommen kombineras trä med klimatförbättrad betong vilket bidrar till ett lägre klimatavtryck i tillverkningen jämfört med konventionell betong.

Peab kontrakterades under sommaren för att tillsammans med Vasakronan optimera projektet till rätt kvalitet, kostnad och klimatavtryck utan att göra avkall på kvalitet eller förvaltning. När bygglovet nu vunnit laga kraft går projektet över i nästa fas som omfattar produktion och utförande.

Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkansform enligt affärsmodellen partnering.

Hjärta beräknas vara färdigt för inflyttning under det andra kvartalet 2028.