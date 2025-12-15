Peab samordnar via nytt bolag i Norge

Peab och KB Gruppen har beslutat att samordna sina verksamheter i bolagen K. Nordang och Christie & Opsahl som båda är verksamma på Vestlandet i Norge.

Bolagen är verksamma inom nybyggnation, renovering och betongarbeten. Samordningen bedöms leda till synergier då bolagen kompletterar varandra såväl produktmässigt som geografiskt. De båda bolagen beräknas tillsammans omsätta cirka 1,9 miljarder norska kronor 2025. Totalt antal anställda i de två bolagen uppgår till 350 medarbetare.

Det nya gemensamma bolaget kommer att ägas av KB Gruppen till 62,5 procent och av Peab till 37,5 procent. Peab kommer framöver att redovisa bolaget som ett intressebolag.

K. Nordang AS beräknas omsätta cirka 800 miljoner norska kronor 2025. Försäljningen av K. Nordang AS in i intressebolaget sker till marknadsvärde och beräknas ge en effekt på rörelseresultatet under första kvartalet 2026 uppgående till cirka 100 miljoner norska kronor.

Transaktionen kräver godkännande från konkurrensmyndigheterna och tillträde beräknas ske under första kvartalet 2026.