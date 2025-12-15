Peab samordnar via nytt bolag i Norge

Peab och KB Gruppen har beslutat att samordna sina verksamheter i bolagen K. Nordang och Christie & Opsahl som båda är verksamma på Vestlandet i Norge.

Annons

Bolagen är verksamma inom nybyggnation, renovering och betongarbeten. Samordningen bedöms leda till synergier då bolagen kompletterar varandra såväl produktmässigt som geografiskt. De båda bolagen beräknas tillsammans omsätta cirka 1,9 miljarder norska kronor 2025. Totalt antal anställda i de två bolagen uppgår till 350 medarbetare.

Det nya gemensamma bolaget kommer att ägas av KB Gruppen till 62,5 procent och av Peab till 37,5 procent. Peab kommer framöver att redovisa bolaget som ett intressebolag.

K. Nordang AS beräknas omsätta cirka 800 miljoner norska kronor 2025. Försäljningen av K. Nordang AS in i intressebolaget sker till marknadsvärde och beräknas ge en effekt på rörelseresultatet under första kvartalet 2026 uppgående till cirka 100 miljoner norska kronor.

Transaktionen kräver godkännande från konkurrensmyndigheterna och tillträde beräknas ske under första kvartalet 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:15

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city – efter att Spotify lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

Trianon köper fastigheter för kvarts miljard

Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Bildextra: Byggstartar på Kungsholmen

Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Köper stor förfallen fastighet i framtidsläge

Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.

Southbays sjätte investering – köper från Slättö

18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill dubbla.

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

 Tillbaka till förstasidan