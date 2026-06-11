Peab förvärvar mark för 280 bostäder i Forsåker

Peab har tecknat avtal om att utveckla och bygga tre bostadskvarter i Mölndals nya stadsdel Forsåker, strax söder om Göteborg. Det första kvarteret beräknas byggstarta första halvåret 2027 och planeras vara klart 2029. Avtalen har tecknats med det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB, som leder utvecklingen av området. Platsen har en lång industrihistoria och har under flera århundraden varit ett pappersbruk.

– Peab Bostad har varit med i utvecklingsarbetet av Forsåker sedan 2013, så det känns väldigt positivt att vi nu har tecknat avtal för våra kvarter. Målet är att skapa unika och attraktiva bostäder för våra kunder, samtidigt som vi tar vara på områdets historia och karaktär, säger Therese Lundh, regionchef Peab Bostad.

Det första kvarteret får ett mycket attraktivt läge mellan skolan och upplevelseplatsen Papyr, i direkt anslutning till vattnet som rinner vidare ner mot Vattentorget. Från lägenheterna och takterrassen får man en fin utsikt då det är det högsta huset, högt beläget inom området. Kvarteret har även nära till de kulturhistoriska byggnaderna i Kvarnbyn. Från knutpunkten Mölndals Bro når man Göteborgs centralstation på cirka 8 minuter med pendeltåg.

– Vårt långvariga samarbete med Peab bygger på en gemensam vision för Forsåker. Det här är ett viktigt steg som stärker vår ambition för stadsdelen, att erbjuda både bostäder och skapa en kraftfull upplevelseplats dit människor vill komma tillbaka, säger Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB.

De andra två kvarteren planeras byggstarta 2029 och 2032. Totalt omfattar de tre bostadskvarteren ca 280 bostadsrätter.