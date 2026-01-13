Patriam sålt för 168.000 kr/kvm i snitt på Kungsholmen

Patriams bostadsprojekt Propellerhuset är nu slutsålt. Samtliga 15 lägenheter, belägna invid Norr Mälarstrand på Kungsholmen, har sålt slut cirka ett kvartal före inflyttning. FV kan berätta att snittpriset i försäljningarna varit 168.000 kr/kvm.

Projektet, som är beläget på John Ericssongatan 4 på Kungsholmen, omfattar unika bostäder med stark arkitektonisk identitet och ett av Stockholms mest attraktiva vattennära lägen. Att projektet nu är slutsålt i god tid före färdigställande bekräftar efterfrågan på genomarbetade, unika bostäder i attraktiva lägen – även i en avvaktande marknad.

– Att vi har slutsålt redan nu, i ett marknadsläge som varit utmanande under de senaste åren, är ett mycket starkt kvitto på projektets kvalitet och attraktionskraft, säger Emilia S Adolfsson, marknads- och försäljningschef på Patriam.

– Attraktiva innerstadsprojekt är något vi alltid söker – och just nu är vi särskilt aktiva i att identifiera nya möjligheter i Stockholms innerstad. När rätt läge kombineras med hög kvalitet ser vi att efterfrågan finns, oavsett marknad, säger Fredrik Andrén, utvecklingschef på Patriam.

Patriam berättar för Fastighetsvärlden att snittpriset i försäljningarna är 168.000 kr/kvm. Bolaget vill inte uppge några enskilda priser för lägenheterna.

Propellerhuset har utvecklats med stor respekt för platsens historia och omgivande stadsbild. Arkitekturen är framtagen av Kejs Arkitektur efter en arkitekttävling, med ambitionen att skapa ett tidlöst tillskott till Norr Mälarstrand. Projektet präglas av välavvägda materialval, generösa planlösningar och en sober gestaltning som harmonierar med områdets klassiska karaktär.

– Nyproduktion i det här läget på Kungsholmen är extremt ovanligt. Propellerhuset erbjuder något som i princip inte går att återskapa – nya, arkitektritade bostäder i ett av Stockholms mest etablerade och attraktiva innerstadsområden. Det är en unik kombination som varit helt avgörande för efterfrågan”, fortsätter Emilia Sjöblom Adolfsson.

Fantastic Frank har varit mäklare för projektet.