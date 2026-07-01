Visionsbild Hersby Lidingö.

Patriam köper från Podium på Lidingö

Patriam har tillträtt fastigheten Gammelmoran 2 i Hersby på Lidingö från Podium Fastigheter. Fastigheten kommer att utvecklas till ett nytt bostadsprojekt i premiumsegmentet. Förvärvet ligger i linje med Patriams strategi att förvärva och utveckla bostadsprojekt i Stockholms mest attraktiva lägen.

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Podium har ägt fastigheten sedan 2017.

Patriam har sedan tidigare genomfört ett framgångsrikt bostadsprojekt på Lidingö och ser den nya etableringen som en naturlig fortsättning på sin långsiktiga satsning på ön.

– Med Gammelmoran 2 stärker vi vår projektportfölj med ytterligare ett premiumprojekt i ett av Lidingös mest attraktiva lägen. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att utveckla bostäder med hög kvalitet på platser där vi ser en långsiktig efterfrågan, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Lidingö är sedan tidigare en viktig marknad för Patriam och bolaget ser fortsatt goda möjligheter att utveckla fler bostadsprojekt på ön.

– Vi har haft en stark utveckling på Lidingö och ser fortsatt stor potential på ön. Vi utvärderar löpande nya projektmöjligheter här, och Gammelmoran 2 är ett mycket bra exempel på den typ av projekt vi söker – ett attraktivt läge med goda förutsättningar att utveckla ett premiumboende av hög kvalitet. Den här transaktionen är ett viktigt tillskott till vår projektportfölj och stärker vår långsiktiga satsning på Lidingö”, säger Fredrik Andrén, Utvecklingschef på Patriam.

Produktionsstart planeras under hösten med beräknad inflyttning under det fjärde kvartalet 2027.

Roschier har varit juridisk rådgivare åt Patriam i samband med transaktionen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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