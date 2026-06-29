Kyrktorget, Partille kommun.
Kyrktorget, Partille kommun.

Partille vill köpa av Steen & Ström för 25 mkr

Partille kommun har tagit beslut att lägga 25 mkr i bud på fastigheten Partille 11:47, som ägs av Steen & Ström. Med förvärvet vill kommunen driva utvecklingen för Kyrktorget. Kommunen väntar nu på att köpcentrumbolaget ska acceptera budet.

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Kommunstyrelsen i Partille har beslutat att lägga ett bud på fastigheten Partille 11:47 som ägs av Steen & Ström.

Budet uppgår till 25 mkr.

Anledningen till kommunens intresse är för att man vill ta ett tydligt grepp om utvecklingen av Kyrktorget. Det innebär att Partille kommun är beredd att genomföra köpet, under förutsättning att den tekniska och juridiska granskningen inför affären inte visar några hinder.

Avgörandet ligger hos Steen & Ström att acceptera budet.

Byggnaden är eftersatt och påverkar både områdets intryck och tryggheten på torget, enligt pressmeddelandet. Målet är att skapa en mer levande plats.

Fastigheten 11:47 omfattar den äldre tegelbyggnaden som vetter mot Kyrktorget och mot stråket som leder fram till gång- och cykelpassagen under E20.

– Det här är ett viktigt steg framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse.

Beslutet innebär inte att några konkreta byggprojekt startar omedelbart. Eventuella förändringar av fastigheten och området kommer att utredas vidare och hanteras i kommande separata beslut.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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